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12:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Переговоры между РФ и США по стратегической стабильности состоятся 17—18 июля

Как стало известно «Ъ», 17—18 июля в Женеве состоится следующий раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности. Эти даты «Ъ» подтвердили диписточники в Москве и Вашингтоне.

Ранее глава департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил ТАСС, что переговоры пройдут «во второй декаде июля». «Продолжаем формирование повестки дня. Ни мы, ни американцы не чертим каких-либо “красных линий”. Настраиваемся на откровенный углубленный диалог. На наш взгляд, открывается хорошая возможность вернуться к взаимоуважительным конструктивным переговорам по всему комплексу стратегической повестки дня», — рассказал дипломат в беседе с корреспондентом агентства.

Он напомнил, что 1—2 июля представители двух сторон уже провели рабочую встречу в Госдепартаменте США. «Эти контакты носили “пристрелочный” характер в контексте дальнейшего стратегического диалога, возобновить который поручено президентами двух стран», — добавил он. Однако никаких «прорывных идей» по поводу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в Вашингтоне, по словам дипломата, не прозвучало.

«Российская позиция на этот счет хорошо известна: в случае снятия российских озабоченностей, связанных с нелегитимным односторонним выводом США из-за счета по договору значительной части своих СНВ, которые американцы объявили “переоборудованными”, соглашение стоило бы продлить хотя бы для того, чтобы сохранить на ближайшую перспективу хоть какую-то стратегическую предсказуемость и выиграть время для выстраивания в конструктивном русле дальнейшего диалога», — пояснил господин Ермаков.

В интервью, опубликованном в четверг в итальянской газете Corriere della Sera, на эту тему высказался и Владимир Путин. «В последнее время в Вашингтоне, похоже, начинают задумываться о перезапуске нашего двустороннего диалога по широкой стратегической повестке. Думаю, достижение конкретных договоренностей в деле контроля над вооружениями способствовало бы укреплению международной стабильности. У России политическая воля для такой работы имеется, дело — за США. О чем еще раз сказал президенту Дональду Трампу в ходе недавней встречи на полях саммита G20 в Японии», — заявил президент РФ.

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Напомним, прошлый раунд переговоров по этой тематике состоялся 12 июля в Праге между замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Адреа Томпсоном. Встреча в посольстве России в Чехии стала первой после приостановления Вашингтоном и затем Москвой участия в ДРСМД и продлилась более часа.

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