12:32 (мск), источник: Коммерсантъ
Переговоры между РФ и США по стратегической стабильности состоятся 17—18 июля
Как стало известно «Ъ»,
Ранее глава департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил ТАСС, что переговоры пройдут «во второй декаде июля». «Продолжаем формирование повестки дня. Ни мы, ни американцы не чертим
Он напомнил, что
«Российская позиция на этот счет хорошо известна: в случае снятия российских озабоченностей, связанных с нелегитимным односторонним выводом США
В интервью, опубликованном в четверг в итальянской газете Corriere della Sera, на эту тему высказался и Владимир Путин. «В последнее время в Вашингтоне, похоже, начинают задумываться о перезапуске нашего двустороннего диалога по широкой стратегической повестке. Думаю, достижение конкретных договоренностей в деле контроля над вооружениями способствовало бы укреплению международной стабильности. У России политическая воля для такой работы имеется, дело — за США. О чем еще раз сказал президенту Дональду Трампу в ходе недавней встречи на полях саммита G20 в Японии», — заявил президент РФ.
Напомним, прошлый раунд переговоров по этой тематике состоялся 12 июля в Праге между замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Адреа Томпсоном. Встреча в посольстве России в Чехии стала первой после приостановления Вашингтоном и затем Москвой участия в ДРСМД и продлилась более часа.
Елена Черненко, Галина Дудина