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15:43 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокуратура Грузии квалифицировала штурм парламента как попытку госпереворота

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — МВД Грузии будет расследовать беспорядки в ночь на 21 июня в Тбилиси по статьям о массовых беспорядков и о мятеже с целью насильственного изменения конституционного строя (статьи 225 и 315 Уголовного кодекса Грузии). Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.

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По мнению следствия, участники штурма парламента планировали дальнейшие действия по захвату власти, которые привели бы к преступлениям по всей стране. Их намерения нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов. В ближайшее время число обвиняемых по этому делу будет увеличено. Надзорное ведомство обещало периодически информировать общественность о ходе следствия.

Расследование в отношении депутата парламента Никанора Мелия продолжается, говорится в сообщении. Мелия является депутатом от оппозиционного «Единого национального движения», бывшей партии власти. Ему предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков по статье 225 УК. 27 июня суд отклонил требование следствие о его аресте и отпустил его под залог. По его делу допрошены 60 свидетелей, отмечает Генпрокуратура.

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Одновременно продолжается дело о злоупотреблении силой со стороны полицейских, которые разгоняли протестующих в ночь на 21 июня. В рамках этого расследования уже опросили 170 человек, в том числе пострадавших участников протестов и журналистов.

Беспорядки у здания парламента Грузии в Тбилиси начались после того, как там собралось заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Возмущение оппозиции вызвало то, что председателя ассамблеи, депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, посадили на место спикера парламента Грузии. После попытки штурма парламента спецназ применил против протестующих акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.

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