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16:47 (мск), источник: РИА Новости

Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Начальник Генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн раскрыл подробности плана на случай ядерной войны.

Источник: Reuters

Гольдфейн отметил, что cначала должен связаться с Тодом Уолтерсом, главой Европейского командования ВС США, после чего «в одно мгновение» силы США и НАТО начнут массированную контратаку, включающую «применение истребителей, бомбардировщиков, самолетов-топливозаправщиков, средств разведки, кибернетических, космических и специальных операций».

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По словам генерала, после этого он должен связаться с главой Северного командования ВС США Терренсом О’Шонесси, чтобы предпринять ответные действия на американской территории. Противоракеты наземного базирования будут готовы отразить ракетный удар и выявить среди ложных целей настоящую боеголовку. После этого на завершающем этапе задействуют атомные подводные лодки, которые «дадут разрушительный залп из-под воды».

Третьим контактом Гольдфейна станет глава Стратегического командования США Джон Хайтен. Он должен будет доложить, какая ядерная атака потребуется для «сдерживания» противника.

«Каждая из этих миссий является “беспроигрышной” и все они должны быть запущены одновременно», — цитирует Гольдфейна Defense Maven.

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