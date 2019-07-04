17:24 (мск), источник: Ведомости
Путин третий раз встретился с Папой Римским Франциском
Российский президент подарил понтифику DVD с фильмом Андрея Кончаловского «Грех».
Владимир Путин встретился с папой Франциском уже в третий раз. Переговоры прошли в Ватикане и длились около часа. На встречу, которая длилась ровно час, Путин опоздал примерно на 40 минут. От заявлений по итогам переговоров и Путин, и понтифик воздержались, однако обменялись подарками. Папа подарил Путину гравюру с видом на Площадь Святого Петра XVIII века. «А это, чтоб вы не забыли Рим», — отметил он. Путин преподнес главе Католической церкви икону с апостолами Петром и Павлом, а также книгу о творчестве Микеланджело и DVD с фильмом Андрея Кончаловского «Грех», повествующим о жизни этого художника и скульптора.
Во время прошлой встречи в 2015 г. Путин подарил папе Франциску панно с изображением храма Христа Спасителя и несколько томов Православной энциклопедии, а понтифик подарил президенту медаль с текстом Евангелия. В 2013 г. Путин привез папе Римскому икону Владимирской Божией Матери, а понтифик подарил ему майолику с видом на Ватиканские сады. Обе беседы завершались неизменным приветом от папы Римского патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
У входа во дворец, где расположены папские апартаменты, Путина встретил почетный караул швейцарских гвардейцев. В папские покои его проводила свита церковных сановников, в том числе монсеньор Георг Генсвайн, префект папского дома.
Этим летом в столице Италии обострилась проблема с вывозом отходов, мусор скапливается на многих улицах.
Папа принял гостя в личной библиотеке, где после фотографирования остался с Путиным наедине. Помощник президента Юрий Ушаков накануне встречи говорил, что Путин планирует обсудить с понтификом ситуацию в Сирии, в том числе планы по сохранению и восстановлению христианских святынь и оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны. Также Ушаков анонсировал планы Путина обсудить гуманитарные проекты по линии Римской католической церкви в Донбассе.
Ушаков напомнил, что после исторической встречи папы Франциска и патриарха РПЦ Кирилла в Гаване в 2016 г. отношения двух церквей вышли на новый уровень, а эти отношения являются «неотъемлемой частью» отношений между Москвой и Ватиканом.
Важным вопросом переговоров могло стать приглашение папы Римского в Россию, но против этого выступает РПЦ. Как отмечал руководитель
Екатерина Еременко, Светлана Бочарова