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17:24 (мск), источник: Ведомости

Путин третий раз встретился с Папой Римским Франциском

Российский президент подарил понтифику DVD с фильмом Андрея Кончаловского «Грех».

Источник: AP 2019

Владимир Путин встретился с папой Франциском уже в третий раз. Переговоры прошли в Ватикане и длились около часа. На встречу, которая длилась ровно час, Путин опоздал примерно на 40 минут. От заявлений по итогам переговоров и Путин, и понтифик воздержались, однако обменялись подарками. Папа подарил Путину гравюру с видом на Площадь Святого Петра XVIII века. «А это, чтоб вы не забыли Рим», — отметил он. Путин преподнес главе Католической церкви икону с апостолами Петром и Павлом, а также книгу о творчестве Микеланджело и DVD с фильмом Андрея Кончаловского «Грех», повествующим о жизни этого художника и скульптора.

Источник: Reuters

Во время прошлой встречи в 2015 г. Путин подарил папе Франциску панно с изображением храма Христа Спасителя и несколько томов Православной энциклопедии, а понтифик подарил президенту медаль с текстом Евангелия. В 2013 г. Путин привез папе Римскому икону Владимирской Божией Матери, а понтифик подарил ему майолику с видом на Ватиканские сады. Обе беседы завершались неизменным приветом от папы Римского патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Источник: AP 2019

У входа во дворец, где расположены папские апартаменты, Путина встретил почетный караул швейцарских гвардейцев. В папские покои его проводила свита церковных сановников, в том числе монсеньор Георг Генсвайн, префект папского дома.

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Этим летом в столице Италии обострилась проблема с вывозом отходов, мусор скапливается на многих улицах. Вице-спикер нижней палаты итальянского парламента и представитель партии «Вперед, Италия» Мара Карфанья написала в Twitter, что улицы Рима специально очистили от мусора к приезду российского президента, поэтому необходимо ежедневно приглашать в Рим какого-нибудь президента. «Это единственный способ держать мусор подальше от города», — отметила она.

Источник: Reuters

Папа принял гостя в личной библиотеке, где после фотографирования остался с Путиным наедине. Помощник президента Юрий Ушаков накануне встречи говорил, что Путин планирует обсудить с понтификом ситуацию в Сирии, в том числе планы по сохранению и восстановлению христианских святынь и оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны. Также Ушаков анонсировал планы Путина обсудить гуманитарные проекты по линии Римской католической церкви в Донбассе.

Ушаков напомнил, что после исторической встречи папы Франциска и патриарха РПЦ Кирилла в Гаване в 2016 г. отношения двух церквей вышли на новый уровень, а эти отношения являются «неотъемлемой частью» отношений между Москвой и Ватиканом.

Источник: Reuters

Важным вопросом переговоров могло стать приглашение папы Римского в Россию, но против этого выступает РПЦ. Как отмечал руководитель пресс-службы патриарха Александр Волков, РПЦ сейчас не видит «достаточных условий» для осуществления визита. В целом же между Римской католической церковью и РПЦ, так же как и между папой Франциском и патриархом Кириллом, добрые рабочие отношения, отмечал он.

Екатерина Еременко, Светлана Бочарова

Встреча Владимира Путина и папы Римского Франциска началась в Ватикане
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16:28 (мск)© Ньюстюб
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