Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пьяный депутат избил инспектора ДПС лопатой
Кэмпбелл, Денев, Дион: звезды на Неделе высокой моды в Париже
Женщина похудела на 270 килограммов
Лукин влюбился в Арзамасову по сценарию сериала: фото со съемок
Обвал после бума: что будет на рынке жилья после 1 июля?
Въезд запрещенКакие подвохи могут ждать россиян при поездке в безвизовые страны?
Борис Корчевников впервые высказался о своем состоянии
В Госдуме отреагировали на инцидент с Пугачёвой
Киану Ривз вернулся к своей роли 30-летней давности
Егор Крид и Юлия Александрова вместе снимаются в кино
Госслужащая разделась перед камерой и её уволили - фото
Николай Басков хоронит самого близкого человека
Кэмпбелл, Денев, Дион: звезды на Неделе высокой моды в Париже
Минимум косметики: Лера Кудрявцева показала, как проводит лето
Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой (видео)
Шарапова описала свою мечту
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
8Самые экстремальные поселения на планете
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
4 июля, источник: Интерфакс

Бывший зенитчик из ДНР арестован в связи с делом о крушении рейса МН17

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики задержан бывший командир ПВО в городе Снежное, рядом с которым в 2014 году потерпел крушение малайзийский «Боинг», сообщает в четверг русская служба «Би-Би-Си».

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Как рассказали адвокат и дочь Владимира Цемаха, в конце июня его задержали украинские спецслужбы и вывезли на территорию, которую контролируют Вооруженные силы Украины. После этого Цемаха отправили в Киев, где суд арестовал его на два месяца.

По информации «Би-Би-Си», Цемаху предъявили обвинение в создании террористической организации; ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.

Дочь Цемаха связывает арест отца с тем, что в 2014 году он был «начальником ПВО» в Снежном, вблизи которого, по данным международных следователей, был произведен пуск ракеты, сбившей «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines.

При этом, по ее словам, Цемах стал «начальником ПВО» в Снежном лишь с октября 2014 года, тогда как трагедия с лайнером произошла в июле.

«Когда был сбит “Боинг”, он не был ключевой фигурой — обычный военный, просто стоял на блокпосту», — отметила дочь Цемаха.

Читайте также
Премьер-министр Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным об MH17

Крушение малайзийского боинга

Самолет, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

В октябре 2015 года комиссия Совбеза Нидерландов, которая расследовала причины катастрофы, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух», выпущенной из ЗРК «Бук».

Согласно версии Международной группы следователей, лайнер был сбит из района Первомайского в Донбассе, в 6 км к югу от населенного пункта Снежное, который в тот период контролировали донецкие ополченцы.

26 июня Международная совместная следственная группа (ССГ) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Прокуратура Нидерландов планирует выдвинуть этим лицам обвинения по делу о крушении «Боинга».
Путин указал на противоречивость заявлений Зеленского о Донбассе
Американский генерал раскрыл план США на случай ядерной войны
«Челси» представил гостевую форму с российским триколором (фото)
В России рухнул еще один мост: он был уникальным (фото)
Новый рекорд: в Таиланде поймали 105-килограммового карпа
Экс-губернатор Рио: Бубка был подкуплен при выборе столицы ОИ
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Бюджетный флагман Samsung Galaxy S10e подешевел на четверть Отличный смартфон в компактном корпусе.
Кино
Дапкунайте и Хакамада с дочкой на показе «Человека-паука» На экраны выходит новый фильм о супергерое с Томом Холландом в главной роли
Авто
Россияне бросились раскупать «Форды», «Джили» и «Хавейлы» Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги первого летнего месяца: уровень продаж снизился на 3,3 %
Недвижимость
Как построить быт и не развестись в первый же месяц: пять советов молодоженам
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Дети
Женщина родила близнецов с разным цветом кожи (фото) Мальчик унаследовал темный цвет кожи родителей, а у девочки диагностировали альбинизм.
Леди
Кэмпбелл, Денев, Дион: звезды на Неделе высокой моды в Париже Звезды блистают на модных показах.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь