Бывший зенитчик из ДНР арестован в связи с делом о крушении рейса МН17

Как рассказали адвокат и дочь Владимира Цемаха, в конце июня его задержали украинские спецслужбы и вывезли на территорию, которую контролируют Вооруженные силы Украины. После этого Цемаха отправили в Киев, где суд арестовал его на два месяца.
По информации «Би-Би-Си», Цемаху предъявили обвинение в создании террористической организации; ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.
Дочь Цемаха связывает арест отца с тем, что в 2014 году он был «начальником ПВО» в Снежном, вблизи которого, по данным международных следователей, был произведен пуск ракеты, сбившей «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines.
При этом, по ее словам, Цемах стал «начальником ПВО» в Снежном лишь с октября 2014 года, тогда как трагедия с лайнером произошла в июле.
«Когда был сбит “Боинг”, он не был ключевой фигурой — обычный военный, просто стоял на блокпосту», — отметила дочь Цемаха.
Самолет, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
В октябре 2015 года комиссия Совбеза Нидерландов, которая расследовала причины катастрофы, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух», выпущенной из ЗРК «Бук».
Согласно версии Международной группы следователей, лайнер был сбит из района Первомайского в Донбассе, в 6 км к югу от населенного пункта Снежное, который в тот период контролировали донецкие ополченцы.
26 июня Международная совместная следственная группа (ССГ) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Прокуратура Нидерландов планирует выдвинуть этим лицам обвинения по делу о крушении «Боинга».