00:14 (мск), источник: Интерфакс
Премьер Италии рассказал, что всякий раз грустит из-за продления санкций против РФ
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU —
«Каждый раз, когда мы приближаемся к сроку истечений санкций, мне всегда грустно, потому что продление санкций — это не та цель, которую я желаю себе, Италии и российским друзьям», — сказал Джузеппе Конте в четверг на
Он отметил, что для шагов вперёд, нужно создать условия для климата взаимного доверия.
В свою очередь Владимир Путин заявил, что не видит непреодолимых препятствий для восстановления отношений с Евросоюзом. «Многое будет зависеть от наших европейских партнеров», — сказал президент РФ.
«Мы готовы проходить свою часть пути, если, конечно, не искусственно созданные трудности на этом пути будут перед нами стоять. Шансы всегда есть. Перспективы всегда есть. Мы естественные партнёры в целом ряде областей», — сказал Путин.