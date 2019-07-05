Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России возродили смешной грузовик времен СССР
Лолита Милявская разводится с молодым мужем
Невестка и свекровь родили дочерей в один день
Лукин влюбился в Арзамасову по сценарию сериала: фото со съемок
За что банки могут отказать в ипотеке
Регионы РФ с самыми дорогими услугами ЖКХ В Подмосковье услуги ЖКХ одни из самых дорогих в России.
Борис Корчевников впервые высказался о своем состоянии
В Госдуме отреагировали на инцидент с Пугачёвой
Киану Ривз вернулся к своей роли 30-летней давности
Егор Крид и Юлия Александрова вместе снимаются в кино
Госслужащая разделась перед камерой и её уволили - фото
Николай Басков хоронит самого близкого человека
Софи Тернер и Джо Джонас показали первое фото со свадьбы
Лолита Милявская разводится с молодым мужем
Похмелье действительно отупляет
Женщина похудела на 270 килограммов
Почему в подъездах стены часто красят до половины?
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
8Самые экстремальные поселения на планете
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
00:14 (мск), источник: Интерфакс

Премьер Италии рассказал, что всякий раз грустит из-за продления санкций против РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — Премьер-министр Италии в четверг рассказал, что всякий раз расстраивается из-за очередного продления санкций ЕС против России.

Источник: AFP 2019

«Каждый раз, когда мы приближаемся к сроку истечений санкций, мне всегда грустно, потому что продление санкций — это не та цель, которую я желаю себе, Италии и российским друзьям», — сказал Джузеппе Конте в четверг на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров.

Он отметил, что для шагов вперёд, нужно создать условия для климата взаимного доверия.

По словам премьера, Италия, хоть и не вовлечена непосредственно в работу «нормандской четвёрки», но всегда призывает к диалогу.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что не видит непреодолимых препятствий для восстановления отношений с Евросоюзом. «Многое будет зависеть от наших европейских партнеров», — сказал президент РФ.

«Мы готовы проходить свою часть пути, если, конечно, не искусственно созданные трудности на этом пути будут перед нами стоять. Шансы всегда есть. Перспективы всегда есть. Мы естественные партнёры в целом ряде областей», — сказал Путин.

Путин указал на противоречивость заявлений Зеленского о Донбассе
Бывший зенитчик из ДНР арестован по делу о крушении рейса МН17
Американский генерал раскрыл план США на случай ядерной войны
«Челси» представил гостевую форму с российским триколором (фото)
В России рухнул еще один мост: он был уникальным (фото)
Новый рекорд: в Таиланде поймали 105-килограммового карпа
Экс-губернатор Рио: Бубка был подкуплен при выборе столицы ОИ
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Бюджетный флагман Samsung Galaxy S10e подешевел на четверть Отличный смартфон в компактном корпусе.
Кино
Дапкунайте и Хакамада с дочкой на показе «Человека-паука» На экраны выходит новый фильм о супергерое с Томом Холландом в главной роли
Авто
Россияне бросились раскупать «Форды», «Джили» и «Хавейлы» Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги первого летнего месяца: уровень продаж снизился на 3,3 %
Недвижимость
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Эксперты рассказали, почему тарифы на ЖКХ в Подмосковье такие высокие
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Дети
Женщина родила близнецов с разным цветом кожи (фото) Мальчик унаследовал темный цвет кожи родителей, а у девочки диагностировали альбинизм.
Леди
Кэмпбелл, Денев, Дион: звезды на Неделе высокой моды в Париже Звезды блистают на модных показах.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь