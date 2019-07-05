00:21 (мск), источник: Daily Storm
«Мы естественные партнеры»: Путин рассказал о шансах восстановления отношений РФ и Европы
Президент также выразил надежду, что новое руководство Еврокомиссии осознает вред от санкций против России.
Президент РФ Владимир Путин на
Шансы всегда есть. Мы естественные партнеры в целом ряде областей, мы географически близки, у нас единый цивилизационный код, поэтому я не вижу непреодолимых препятствий на этом пути полного восстановления отношений.
В свою очередь, Конте выразил мнение, что Италия может сыграть свою роль в нормализации связей ЕС и РФ. При этом он назвал Путина «друг Владимир». «Каждый раз, когда мы подходим к сроку истечения санкций, мне всегда грустно, потому что санкции — не цель Италии», — признался итальянский политик.
Путин на
«Европейские страны не поставили на наш рынок в миллиардах исчисляемые товары, это значит, что не созданы новые, либо утрачены бывшие рабочие места, люди не получили заработную плату, не поступили налоги во все уровни бюджетной системы, это ущерб для всех нас», — обратил внимание глава РФ. Он понадеялся, что новое руководство Еврокомиссии учтет данное обстоятельство при выстраивании отношений с Москвой.
Конте на
4 июля состоялся визит Путина в Италию. В рамках мероприятия президент РФ встретился с итальянским коллегой Серджо Маттареллой. Кроме того, Путин посетил Ватикан, где провел переговоры с папой римским Франциском. Глава
Роман Чугуевский