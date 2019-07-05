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00:21 (мск), источник: Daily Storm

«Мы естественные партнеры»: Путин рассказал о шансах восстановления отношений РФ и Европы

Президент также выразил надежду, что новое руководство Еврокомиссии осознает вред от санкций против России.

Источник: AFP 2019

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что не видит препятствий для восстановления отношений России и Европы. Политический лидер отметил, что шансы на нормализацию связей всегда есть. Путин также выразил надежду, что Италия будет помогать восстановлению отношений между РФ и Европой.

Шансы всегда есть. Мы естественные партнеры в целом ряде областей, мы географически близки, у нас единый цивилизационный код, поэтому я не вижу непреодолимых препятствий на этом пути полного восстановления отношений.
Владимир Путин
президент России

В свою очередь, Конте выразил мнение, что Италия может сыграть свою роль в нормализации связей ЕС и РФ. При этом он назвал Путина «друг Владимир». «Каждый раз, когда мы подходим к сроку истечения санкций, мне всегда грустно, потому что санкции — не цель Италии», — признался итальянский политик.

Путин на пресс-конференции выразил надежду, что Италия успешно выступит в роли посредника между Москвой и Брюсселем. «Мы надеемся на то, что Италия будет эту позицию свою высказывать последовательно, ясно и будет бороться за то, что неоднократно звучало публично, а именно, — за полноформатное возвращение к нормальным отношениям между Россией и Европой в целом», — сказал президент.

Путин также рассчитывает, что новое руководство Еврокомиссии осознает вред от антироссийских санкций.

«Европейские страны не поставили на наш рынок в миллиардах исчисляемые товары, это значит, что не созданы новые, либо утрачены бывшие рабочие места, люди не получили заработную плату, не поступили налоги во все уровни бюджетной системы, это ущерб для всех нас», — обратил внимание глава РФ. Он понадеялся, что новое руководство Еврокомиссии учтет данное обстоятельство при выстраивании отношений с Москвой.

Конте на пресс-конференции предложили создать форум для диалога между Россией и ЕС. По его мнению, такая мера могла бы помочь преодолеть напряженность в отношениях Москвы и Брюсселя.

4 июля состоялся визит Путина в Италию. В рамках мероприятия президент РФ встретился с итальянским коллегой Серджо Маттареллой. Кроме того, Путин посетил Ватикан, где провел переговоры с папой римским Франциском. Глава Римско-католической церкви и президент России обменялись подарками.

Роман Чугуевский

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