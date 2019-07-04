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4 июля, источник: Коммерсантъ

Путин назвал позицию Зеленского по Донбассу противоречивой

Президент России Владимир Путин считает противоречивой позицию украинского коллеги Владимира Зеленского по урегулированию на востоке Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Источник: РИА "Новости"

«Вновь избранный президент, он все время говорил о том, что он готов урегулировать эту проблему, готов вступить в диалог со всеми, от кого это зависит. Теперь, будучи в Европе, вдруг объявил, что не хочет разговаривать с сепаратистами, то есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе. Ну, наверное, это тоже как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании», — сказал господин Путин (цитата по «Интерфаксу»).

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Российский лидер призвал дождаться результатов предвыборной кампании в парламент Украины, чтобы «посмотреть, что будет происходить в реальной жизни».

Ранее Владимир Путин заявил о готовности к диалогу с Киевом, если Владимир Зеленский выполнит предвыборные обещания. По мнению российского лидера, отношения «между двумя братскими народами» неизбежно будут восстановлены, если новое руководство страны «не будет прикрываться русофобскими идеями». Общение между двумя президентами пока ограничивалось заочным диалогом, в частности по ситуации вокруг выдачи жителям Донбасса российских паспортов.

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