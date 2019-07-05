Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пьяный депутат избил инспектора ДПС лопатой
Софи Тернер и Джо Джонас показали первое фото со свадьбы
Воспаление мозга заставило британку забыть день своей свадьбы
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Обвал после бума: что будет на рынке жилья после 1 июля?
Сотрудница зоопарка спаслась от белого медведя при помощи веника В Сети появилось видео, как сотрудница Московского зоопарка остановила белого медведя веником
Отец сфотографировал детей на пляже и спас им жизнь
Реакция Мэй на гибель моряков-подводников
Дапкунайте и Хакамада с дочкой на показе «Человека-паука»
Лукин влюбился в Арзамасову по сценарию сериала: фото со съемок
Чиновница из РФ лишилась работы из-за обнаженных фото для Playboy
Николай Басков хоронит самого близкого человека
Софи Тернер и Джо Джонас показали первое фото со свадьбы
Лолита Милявская разводится с молодым мужем
Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой (видео)
Шарапова описала свою мечту
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Почему в подъездах стены часто красят до половины?
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
8Встреча президентов РФ и США на саммите G20
00:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений

Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает ТАСС.

Источник: AFP 2019

«Нельзя все время требовать от России исполнения тех же минских соглашений даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит», — сказал глава государства.

Он призвал «спокойненько разобраться, кто что должен сделать», и не перекладывать всю ответственность на одну из сторон.
Читайте также
«Мы естественные партнеры»: Путин рассказал о шансах восстановления отношений РФ и Европы

Российский лидер подчеркнул, что для выполнения минских соглашений необходимо отменить указ экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде Донбасса, однако сам Путин не может сделать этого за Киев.

Ранее в ходе пресс-конференции президент России сказал, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского противоречат его обещаниям, которые он делал во время предвыборной кампании. Путин отметил, что Зеленский заявлял о готовности урегулировать конфликт в Донбассе, однако позже объявил, что не хочет вступать в диалог с «сепаратистами».

Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Второе минское соглашение) был согласован на саммите в Минске 11—12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.

Читайте также
 Шойгу назвал причину гибели 14 российских офицеров
Путин рассказал, чем займется после президентства
В России рухнул еще один мост: он был уникальным (фото)
Бывший зенитчик из ДНР арестован по делу о крушении рейса МН17
Американский генерал раскрыл план США на случай ядерной войны
Новый рекорд: в Таиланде поймали 105-килограммового карпа
«Челси» представил гостевую форму с российским триколором (фото)
Попов и Бубка получили взятку при выборе столицы Олимпиады-2016
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Бюджетный флагман Samsung Galaxy S10e подешевел на четверть Отличный смартфон в компактном корпусе.
Кино
Дапкунайте и Хакамада с дочкой на показе «Человека-паука» На экраны выходит новый фильм о супергерое с Томом Холландом в главной роли
Авто
Россияне бросились раскупать «Форды», «Джили» и «Хавейлы» Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги первого летнего месяца: уровень продаж снизился на 3,3 %
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Дети
Женщина родила близнецов с разным цветом кожи (фото) Мальчик унаследовал темный цвет кожи родителей, а у девочки диагностировали альбинизм.
Леди
Кэмпбелл, Денев, Дион: звезды на Неделе высокой моды в Париже Звезды блистают на модных показах.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь