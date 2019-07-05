Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений

«Нельзя все время требовать от России исполнения тех же минских соглашений даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит», — сказал глава государства.
Он призвал «спокойненько разобраться, кто что должен сделать», и не перекладывать всю ответственность на одну из сторон.
Российский лидер подчеркнул, что для выполнения минских соглашений необходимо отменить указ экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде Донбасса, однако сам Путин не может сделать этого за Киев.
Ранее в ходе пресс-конференции президент России сказал, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского противоречат его обещаниям, которые он делал во время предвыборной кампании. Путин отметил, что Зеленский заявлял о готовности урегулировать конфликт в Донбассе, однако позже объявил, что не хочет вступать в диалог с «сепаратистами».
Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Второе минское соглашение) был согласован на саммите в Минске 11—12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.