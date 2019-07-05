04:33 (мск), источник: Известия
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины из-за закона о языке
Врио главы украинского МИД Егор Божок вызвал венгерского посла Иштвана Ийдярто на беседу
Божок в ходе беседы отметил, что высказывания Сийярто вызвали удивление у Киева.
«Украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской комиссии и пошла навстречу венгерской стороне относительно реализации закона Украины об образовании», — сообщили в министерстве.
Дипломаты добавили, что просьба венгерской стороны по поводу продления переходного периода до 2023 года была учтена в законе о языке. Таким образом, представителям национальных меньшинств, согласно закону, до 2023 года продлена возможность получать среднее образование на собственном языке с постепенным переходом на украинский язык.
Сийярто на конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто (Канада) заявил, что Будапешт рекомендует Киеву прекратить лишать прав венгерское меньшинство в Закарпатье. По его словам, предыдущая украинская власть и президент Петр Порошенко «проводили решительную антивенгерскую политику». Нынешний глава государства Владимир Зеленский, отметил министр, вселяет надежду.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой в апреле текущего года и должен вступить в силу 16 июля.
Документ, обязывающий употреблять украинский язык во всех сферах жизни, вызвал широкий резонанс как на самой Украине, так и за ее пределами.
В свою очередь, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать вводимые языковые изменения после вступления в должность.
Киев неоднократно критиковали за навязывание языка и притеснение нацменьшинств. По мнению ряда украинских политиков, «тотальная украинизация» является одной из причин оттока населения из страны.