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04:33 (мск), источник: Известия

Посла Венгрии вызвали в МИД Украины из-за закона о языке

Врио главы украинского МИД Егор Божок вызвал венгерского посла Иштвана Ийдярто на беседу из-за заявлений министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о законе об образовании и законе о языке, говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 4 июля, на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Источник: Reuters

Божок в ходе беседы отметил, что высказывания Сийярто вызвали удивление у Киева.

«Украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской комиссии и пошла навстречу венгерской стороне относительно реализации закона Украины об образовании», — сообщили в министерстве.

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Дипломаты добавили, что просьба венгерской стороны по поводу продления переходного периода до 2023 года была учтена в законе о языке. Таким образом, представителям национальных меньшинств, согласно закону, до 2023 года продлена возможность получать среднее образование на собственном языке с постепенным переходом на украинский язык.

Сийярто на конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто (Канада) заявил, что Будапешт рекомендует Киеву прекратить лишать прав венгерское меньшинство в Закарпатье. По его словам, предыдущая украинская власть и президент Петр Порошенко «проводили решительную антивенгерскую политику». Нынешний глава государства Владимир Зеленский, отметил министр, вселяет надежду.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой в апреле текущего года и должен вступить в силу 16 июля.

Документ, обязывающий употреблять украинский язык во всех сферах жизни, вызвал широкий резонанс как на самой Украине, так и за ее пределами.

Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств, которые теперь не смогут ни получать информацию, ни обучаться на родном языке.

В свою очередь, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать вводимые языковые изменения после вступления в должность.

Киев неоднократно критиковали за навязывание языка и притеснение нацменьшинств. По мнению ряда украинских политиков, «тотальная украинизация» является одной из причин оттока населения из страны.

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