07:06 (мск), источник: Известия
Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций
Рассмотрение инициативы в парламенте должно пройти в течение двух месяцев.
В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ. Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы, депутат Национального совета (однопалатный парламент страны) Петер Марчек. Документ должен быть представлен до конца лета. Председатель словацкого парламента Андрей Данко заявил «Известиям», что надеется на скорейшую отмену антироссийских ограничений. Эксперты уверены: в условиях давления со стороны Вашингтона резолюция возможно не будет одобрена, однако, подобные инициативы — правильный шаг к постепенному налаживанию связей между Москвой и странами Евросоюза.
В Словакии растет число граждан, недовольных исключительно прозападной внешнеполитической ориентацией страны и отсутствием конструктивного диалога с Россией, отметил в беседе с «Известиями» Петер Марчек. Политик подчеркнул, что именно это стало поводом для подготовки антисанкционной резолюции.
Никто не говорит, что мы должны отказаться от сотрудничества с США, Великобританией или другими западными странами. Но недопустимо, чтобы мы находились, по сути, в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические, культурные, экономические, да и чисто человеческие связи.
— В резолюции, которая находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев, содержится призыв к отмене антироссийских санкций, оказывающих негативный эффект на экономику не только нашей страны, но и остальных членов Евросоюза, — сказал он.
Депутат добавил, что после отказа от политики ограничений должно последовать установление конструктивного диалога между Москвой и Братиславой по всем направлениям. В частности, речь идет об обеспечении энергетической безопасности Европы, противодействии терроризму, а также о расширении экономических, политических и гуманитарных связей, уверен Петер Марчек. К примеру, необходимо вернуться к дискуссии об отмене виз между Россией и странами Евросоюза.
Для того чтобы поставить вопрос о снятии санкций на голосование в парламенте, под резолюцией должны подписаться минимум 15 депутатов (всего в словацком законодательном органе 150 мест).
— Заручиться такой поддержкой не составит проблем. Однако как пройдет само голосование, сказать сложно. Я знаю, что многие депутаты, причем даже те, кто входит в правящую коалицию, выступают против санкций. Тем не менее на государства Центральной и Восточной Европы оказывается сильнейшее давление со стороны Вашингтона, чтобы не допустить сближения с Москвой, — считает Петер Марчек.
Поэтому неизвестно, как себя поведут отдельные политики. Так или иначе, сама инициатива станет сигналом для правящих элит, что в обществе есть запрос на изменение внешней политики.
Антисанкционная инициатива может получить поддержку оппозиционных партий, независимых депутатов, а также членов Словацкой национальной партии (СНП), которая входит в правящую коалицию.
— Санкции не выполняют свою задачу. Я верю, что они будут вскоре отменены, так же как недавно были сняты ограничения в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Парадокс заключается в том, что многие ожидали: ограничения сильно навредят России. Но реальность оказалась иной. Мы видим, что в России развиваются технологии и наука, а также успешно происходит импортозамещение, — сказал «Известиям» лидер СНП, председатель словацкого парламента Андрей Данко.
К слову,
— Словакия всегда предпочитает диалог и общение, а не санкции, — сказал он.
Наиболее критично в Братиславе к антироссийским санкциям традиционно относится оппозиционная партия «Котлеба — Народная партия Наша Словакия».
— Мы давно критикуем антироссийские санкции, и, если бы у нас появилась возможность, то мы бы немедленно их отменили. Мы убеждены, что эти ограничения наносят ущерб
Словакия считается одной из стран, где значительная часть населения, включая действующих политиков, выступает за восстановление отношений с Россией. Это подтверждают и данные международной исследовательской организации «Глобсек», которая в этом году провела социологический опрос в семи странах Центральной и Восточной Европы.
Примечательно, что жители этой страны больше опасаются политики Соединенных Штатов (41%), нежели действий России (26%). Кроме того, по сравнению с другими странами ЕС в Словакии не пользуется большой поддержкой Североатлантический альянс. Политическая оппозиция и вовсе организовала сбор подписей под петицией, призывающей правительство провести референдум по выходу страны из НАТО.
После восстановления прав российской делегации в ПАСЕ можно ожидать, что многие политики будут активнее выступать за отмену антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, уверен научный сотрудник Университета Коменского в Братиславе Бранислав Фабри. Ведь в главных странах ЕС — Германии и Франции — постепенно меняется подход к России. Кроме того, восстановление отношений с РФ поддерживают южные члены союза, к примеру, Италия и Греция.
Конечно, противоположную позицию занимает Польша и прибалтийские страны, которые при поддержке США и Великобритании требуют сохранения санкций.
Подобные антисанкционные резолюции призывают правительства европейских стран проводить более независимую политику и уменьшать влияние Вашингтона на ЕС. Это тренд, который заметен во многих странах Европы, отметил Бранислав Фабри. По словам эксперта, даже если резолюция не получит поддержки в словацком парламенте, в любом случае такие инициативы — верный шаг к постепенной нормализации отношений между Москвой и странами Евросоюза.
Дмитрий Лару