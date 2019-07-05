Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

В администрации президента Украины Владимира Зеленского написали, что он отправился в Торонто - столицу Канады. pic.twitter.com/J44ECTRQRx— Александр Яневский (@yanevskyy) 4 июля 2019 г.
05:53 (мск), источник: Известия
В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто. Позднее
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