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05:53 (мск), источник: Известия

Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады вместо Оттавы.

В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто. Позднее пресс-служба исправила ошибку, назвав Торонто крупнейшим городом страны.

Как пишет Страна.ua, первой ошибку заметила вице-спикер рады, сторонница бывшего президента Украины Петра Порошенко Ирина Геращенко. Она отметила, что подобные вещи проходят на уроках географии в пятом классе школы.

Кроме того, Геращенко высказалась о компетентности и профессионализме пресс-службы, заявив, что новые лица не всегда соответствуют этим качествам.

Предположительно, она намекала на нового пресс-секретаря президента Юлию Мендель.

Мендель была назначена на должность пресс-секретаря 3 июня. Ранее она работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер». Также она писала для украинского Forbes и американского Politico. Последние несколько лет она сотрудничает с The New York Times.

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