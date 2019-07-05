Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией

В интервью телеканалу France24 Хуан Гуайдо сказал, что необходимо оказывать дипломатическое давление на венесуэльских властей и продолжать митинги. При этом он добавил, что оппозиция «может вести переговоры с диктатором», имея ввиду президента Венесуэлы.
Оппозиционер также отметил посредническую роль Норвегии в урегулировании кризиса в Венесуэле.
«Если мы сможем использовать (переговорную площадку.— “Ъ”) как способ снижения напряженности, несомненно, мы ею воспользуемся», — отметил он (цитата по ТАСС). Господин Гуйадо добавил, что венесуэльская оппозиция «готова работать с российским президентом (Владимиром Путиным.— “Ъ”) и всеми остальными президентами» для разрешения кризиса.
23 января председатель венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президента Николаса Мадуро.