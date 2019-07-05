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05:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В Тбилиси устроили рок-концерт против «российской оккупации»

В Тбилиси перед зданием парламента прошел рок-концерт под девизом «нет российской оккупации». Об этом сообщает «Интерфакс».

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В концерте приняли участие известные грузинские музыканты. В том числе на концерте прозвучала песня о том, что Грузия «никогда не сдастся русскому» в исполнении супруги бывшего президента Грузии Маки Чичуа и бывшего секретаря Совета национальной безопасности Грузии Давида Раквиашвили.

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Ведущие мероприятия объявили номер счета в банке, на который грузины могут перевести деньги в поддержку митинга. Также они анонсировали шествие в субботу, 6 июля.

Концерт привлек внимание к угасающей акции, и протест с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария стал вновь многочисленным.

Беспорядки в Грузии начались 20 июня. Их вызвал инцидент, произошедший с российской делегацией на Межпарламентской ассамблее православия, когда депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял место спикера парламента Грузии. Протестующие попытались взять штурмом здание парламента, но были остановлены силами правопорядка.

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