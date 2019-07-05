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09:52 (мск), источник: Известия

Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские астронавты скоро установят флаг США на Марсе. С таким заявлением он выступил в четверг, 4 июля, у Мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне по случаю Дня независимости.

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Я хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро и однажды, в скором времени, мы установим американский флаг на Марсе.
Дональд Трамп
президент США (цитата по ТАСС)
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8 июня сообщалось, что президент США назвал Луну частью Марса. Твит Трампа вызвал шок у многих любителей космоса потому что научное сообщество традиционно Луну с Марсом никак не связывает.

14 мая Трамп пообещал, что NASA будет выделено дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Такую сумму Белый дом запросит у конгресса в дополнение к $21 млрд, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году (начинается 1 октября) на финансирование космического агентства.

Впервые посадку на Луну осуществил американский пилотируемый космический корабль «Аполлон-11». 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.

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