Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе

Я хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро и однажды, в скором времени, мы установим американский флаг на Марсе.
Дональд Трамппрезидент США (цитата по ТАСС)
8 июня сообщалось, что президент США назвал Луну частью Марса. Твит Трампа вызвал шок у многих любителей космоса потому что научное сообщество традиционно Луну с Марсом никак не связывает.
14 мая Трамп пообещал, что NASA будет выделено дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Такую сумму Белый дом запросит у конгресса в дополнение к $21 млрд, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году (начинается 1 октября) на финансирование космического агентства.
Впервые посадку на Луну осуществил американский пилотируемый космический корабль «Аполлон-11». 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.