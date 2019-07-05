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08:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата американского самолета-разведчика Р-8А «Посейдон». Воздушная цель была обнаружена у государственной границы в районе Черного моря.

Источник: Reuters

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон, который сразу же изменил направление полета от государственной границы РФ», — приводит «РИА Новости» сообщение Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами.

Ранее журналист Александр Коц опубликовал в Twitter видео «от подписчика», на котором, как утверждается, запечатлен перехват «Посейдона» в 75 км от Крыма.

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