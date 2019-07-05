08:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата американского
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Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата американского
«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский
Ранее журналист Александр Коц опубликовал в Twitter видео «от подписчика», на котором, как утверждается, запечатлен перехват «Посейдона» в 75 км от Крыма.
Видео от подписчика. Пишут что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову. pic.twitter.com/o6QOK1pV8l— Александр Коц (@sashakots) 4 июля 2019 г.