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11:11 (мск), источник: Daily Storm

Российским силовикам с 1 октября повысят оклады

Также будут пересмотрены пенсии граждан, уволенных ранее со службы.

Источник: Reuters

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении оклада военным, таможенникам и правоохранителям с 1 октября на 4,3%. Отмечается, что средства на эти расходы в бюджете были предусмотрены. Кроме того, будут пересмотрены пенсии граждан, уволенных со службы. Соответствующий документ размещен на сайте правительства России.

«С учетом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов», — указано в постановлении.

В документе также сообщается, что оклад будет повышен как у военных-контрактников, так и у проходящих срочную службу. Кроме того, повышение зарплаты коснется обладателей специальных званий в национальной гвардии и полиции. Кроме того, будут пересмотрены пенсии тех, кто был ранее уволен со службы.

2 июля президент России Владимир Путин по итогам прямой линии поручил повысить зарплаты пожарным до 24 тысяч рублей в 2019 году и до 32 тысяч рублей в 2020-м. Срок исполнения — до 1 августа 2019 года. Кроме того, российский лидер поручил до 15 августа проанализировать уровень средней зарплаты медицинских работников.

«Прямая линия»
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25 июня стало известно, что Министерство финансов РФ планирует выделить на военные пенсии в 2020—2022 годах на 603 миллиарда рублей больше нынешнего уровня. Такая сумма заложена в материалах ведомства к бюджетным проектировкам на ближайшие три года, сообщило РБК. В 2019 году выплаты бывшим военным вырастут в общей сложности на 6,3%, подсчитало издание.

В 2020 году на пенсии уволенных с военной и приравненной к ней службы из бюджета дополнительно направят 122,4 миллиарда рублей, а в 2021-м и 2022 году — по 240,4 миллиарда рублей ежегодно. Правительство изначально закладывало заниженные суммы на военные пенсии в 2020—2021 годах — существенно меньше, чем в 2019 году, пояснило издание.

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