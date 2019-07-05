11:11 (мск), источник: Daily Storm
Российским силовикам с 1 октября повысят оклады
Также будут пересмотрены пенсии граждан, уволенных ранее со службы.
«С учетом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов
2 июля президент России Владимир Путин по итогам прямой линии поручил повысить зарплаты пожарным до 24 тысяч рублей в 2019 году и до 32 тысяч рублей в 2020-м. Срок исполнения — до 1 августа 2019 года. Кроме того, российский лидер поручил до 15 августа проанализировать уровень средней зарплаты медицинских работников.
25 июня стало известно, что Министерство финансов РФ планирует выделить на военные пенсии в 2020—2022 годах на 603 миллиарда рублей больше нынешнего уровня. Такая сумма заложена в материалах ведомства к бюджетным проектировкам на ближайшие три года, сообщило РБК. В 2019 году выплаты бывшим военным вырастут в общей сложности на 6,3%, подсчитало издание.
В 2020 году на пенсии уволенных с военной и приравненной к ней службы из бюджета дополнительно направят 122,4 миллиарда рублей, а в 2021-м и 2022 году — по 240,4 миллиарда рублей ежегодно. Правительство изначально закладывало заниженные суммы на военные пенсии в 2020—2021 годах — существенно меньше, чем в 2019 году, пояснило издание.