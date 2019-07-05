Парад имени себя: как прошло военное шоу Трампа в День независимости

Дональд Трамп впервые устроил в Вашингтоне военный парад с участием авиации и военного оркестра. За это его раскритиковали демократы, заявив, что президент таким образом пытается повысить свой рейтинг.
Мероприятие под названием Salute to America («Приветствие Америке») Трамп мечтал провести после того, как побывал во Франции в День взятия Бастилии. Президент США хотел, чтобы в параде участвовали танки, но городская администрация не разрешила проход тяжелой техники по асфальтированным улицам. В итоге танки привезли на платформах и установили возле мемориала Линкольна.
При этом внешний вид машин вызвал негодование публики: на многих облупилась краска, они выглядели совсем не парадно.
В национальном парке Вашингтона тоже были праздничные мероприятия. Канал Fox News происходящее называл парадом, хотя в России это бы скорее назвали костюмированным шествием. По аллее проехали ретроавтомобили, велосипеды, были оркестры диксиленд, люди шли с гигантскими шарами, танцевали, прыгали на скакалках. Были делегации из других стран, даже из Китая.
В это время CNN показывал сюжеты с критикой идей Трампа:
«Танки должны были приехать на президентский парад, который позиционировался как “шоу века”. CNN стало известно, что некоторые военачальники выражали сомнения по поводу политизации празднования Дня независимости, обеспокоенные появлением танков и прочей техники на этом параде. Трамп защищал свои планы по поводу парада, написав в своем Twitter: “Цена нашего большого “Приветствия Америке” гораздо меньше, чем стоило бы ожидать. У нас есть самолеты, пилоты, аэропорт совсем рядом. Все, что нам надо, — это топливо. И оно у нас есть”. Но эти заявления Трампа на самом деле вводят в заблуждение, поскольку многие из самолетов, которые задействованы в церемонии, летят в Вашингтон со всех концов страны — из Калифорнии, Миссури, Кентукки. Президент держит суммы затрат на праздник в секрете, особенно на инфраструктуру. Например, пуленепробиваемый барьер, который установят у мемориала Линкольна и около которого выступает Трамп, обойдется в 24 тысячи долларов! И это далеко не все. Все празднование 4 июля будет стоить миллионы долларов налогоплательщиков».
Обычно в Вашингтоне церемония 4 июля ограничивается маршем военнослужащих без техники и историческим парадом-карнавалом. Люди одеваются в форму солдат, которые воевали за независимость североамериканских колоний от Великобритании. А военные парады в США проходят редко. Предыдущий смотр войск был в Нью-Йорке и Вашингтоне в 1991 году по случаю победы в войне в Персидском заливе.