«Левада-центр» зафиксировал рост одобрения деятельности Путина

С одобрением деятельности Дмитрия Медведева на посту председателя правительства ситуация прямо противоположная: большинство граждан его работой недовольны (62%), одобряют же только 36%. Немногим больше (43%) респондентов поддерживают работу правительства, не одобряют — 55%. При этом деятельность Госдумы положительно оценивают 38% респондентов, отрицательно 59%. Что касается одобрения деятельности мэра Москвы Сергея Собянина, то этот показатель достиг максимума с начала года — 63%. Еще 34% граждан недовольны его работой.
Социологи отмечают, что остается высоким число россиян (41%), которые считают, что страна развивается в неправильном направлении, довольны курсом движения государства 48% респондентов.
Опрос проводился с 27 июня по 4 июля среди 1,6 тыс. респондентов в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.
Июньский опрос ВЦИОМа о доверии к политикам показал, что 71,7% россиян президенту доверяют. Уровень одобрения деятельности господина Путина составлял 64,2%. Опрошенные ВЦИОМом граждане также меньше доверяют премьер-министру Дмитрию Медведеву — 37,8%.
Ранее ВЦИОМ изменил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам». Теперь респондентам предлагается ответить на закрытый вопрос: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете ..?» и далее следует список пяти российских политиков. Ранее респондентам в течение 13 лет предлагалось ответить на открытый вопрос: «Кому из политиков вы доверяете?» По такой методике рейтинг доверия Владимиру Путину в конце мая упал до исторического минимума — 30,5%. Рейтинг по новой методике тоже начал снижаться в июне.