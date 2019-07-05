Глава МИД Украины сообщил, что ни разу не общался с новым президентом

«До этого у меня были разговоры, мне казалось, что тогда еще не президент Зеленский меня понял. Я набросал ему различных идей, и надеюсь, что их используют… После инаугурации таких контактов не было, но это право президента — спрашивать», — сказал Климкин.
«Я сначала ушел в отпуск. Потом было заседание СНБО в формате совещания — я вышел (из отпуска — ИФ). А потом начались иски против России — нужно было помогать. Трибунал, Молдавия и очень много вопросов. То есть рутинные вопросы во внешней политике — дипломатическая служба все равно работает, со мной, или без, украинские граждане получают защиту за рубежом, украинский бизнес получает поддержку».
Зеленский после своего вступления в должность направил в Раду представление об отставке Климкина, однако парламент отказался ее утвердить.
В конце июня между президентом и министром возник конфликт, когда последний не сообщил Зеленскому о переговорах с Москвой о судьбе украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.