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11:42 (мск), источник: Интерфакс

Глава МИД Украины сообщил, что ни разу не общался с новым президентом

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что ни разу не общался с Владимиром Зеленским со дня его инаугурации; об этом глава МИД сообщил в эфире телеканала «Прямой» в четверг вечером.

Источник: AP 2019

«До этого у меня были разговоры, мне казалось, что тогда еще не президент Зеленский меня понял. Я набросал ему различных идей, и надеюсь, что их используют… После инаугурации таких контактов не было, но это право президента — спрашивать», — сказал Климкин.

«Я сначала ушел в отпуск. Потом было заседание СНБО в формате совещания — я вышел (из отпуска — ИФ). А потом начались иски против России — нужно было помогать. Трибунал, Молдавия и очень много вопросов. То есть рутинные вопросы во внешней политике — дипломатическая служба все равно работает, со мной, или без, украинские граждане получают защиту за рубежом, украинский бизнес получает поддержку».

Зеленский после своего вступления в должность направил в Раду представление об отставке Климкина, однако парламент отказался ее утвердить.

В конце июня между президентом и министром возник конфликт, когда последний не сообщил Зеленскому о переговорах с Москвой о судьбе украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

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