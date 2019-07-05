Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пьяный депутат избил инспектора ДПС лопатой
В сети высмеяли накидку Волочковой из «шанхайского барса»
Екатерина Волкова: «Дочь обижает меня»
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Ждать ли россиянам нового скачка цен на бензин Истек срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен
«Никогда такого не видел»: очевидцы о ЧП с «Лошариком»
Украина лишилась "безвиза" с двумя странами
Погибший на АС-31 подводник успел писать жене перед смертью
Любимчики СССР, ставшие предателями
Госслужащая разделась перед камерой и её уволили - фото
Николай Басков хоронит самого близкого человека
В сети высмеяли накидку Волочковой из «шанхайского барса»
Трамп отпраздновала День независимости в платье за 170 тыс
Слава богу, вовремя: Юрия Шатунова экстренно госпитализировали
Свежие фото Маши Распутиной: что с её лицом
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Почему в подъездах стены часто красят до половины?
Фоторепортажи
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
16В Шереметьево затопило дорогу к аэропорту
11:25 (мск), источник: ТАСС

«Молодая гвардия Единой России» создаст фонд поддержки соцпроектов молодежи

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) создаст фонд социальных инициатив «Добро в действии» для поддержки общественно значимых проектов, в том числе предложенных молодыми людьми. Об этом сообщила руководитель проектного офиса МГЕР Юлия Перегудова на ежегодной политической конференции «Единой России» в пятницу.

«У людей в регионах сегодня сформировался запрос на конкретные дела, на то, чтобы жизнь вокруг них становилась лучше. Именно для этого мы создаем фонд социальных инициатив “Добро в действии”, который станет инструментом для реализации идей неравнодушных и активных граждан», — сказала Перегудова.

Новость
Путин ответил на вопрос о «банде патриотов» из «Единой России»

По ее словам, в состав фонда войдут представители добровольческих и молодежных организаций, некоммерческих организаций и молодые политики.

«В первую очередь они будут рассматривать проекты, которые предлагают решение острых социальных проблем, а также реагировать на запросы в социальных сетях, СМИ и на обращения, которые поступили на специально организованную в фонде прямую линию. Фонд поможет авторам проектов получить поддержку и привлечь внимание представителей органов власти, партнеров и спонсоров», — отметила она.

Перегудова добавила, что фонд также будет набирать команду волонтеров. «Работа в фонде позволит лидерам молодежной среды, добровольцам и активной молодежи в регионах совершенствовать практику социальной работы в команде. Для них это реальная возможность внести вклад в повышение качества жизни людей», — заключила она.

Ежегодная политическая конференция «Единой России» в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии проходит в пятницу в Москве. Ее пленарное заседание проведет председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Всего в конференции принимают участие около 450 человек: секретари региональных отделений, члены высшего и генерального советов, представители министерств и ведомств, региональных НКО, политологи.

Читайте также
 Слова, с которыми измученная Ахматова обратилась к Сталину
Шойгу рассказал об обстоятельствах гибели моряков-подводников
Путин рассказал о наставлении Папы Римского
Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу выдали собственные дети
Опрос показал, на какую зарплату рассчитывает молодежь
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
Парад имени Трампа: как прошло военное шоу в День независимости
Тест: О каком городе поется в песне?
В Роструде пояснили, как платить работающим за отпускников
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Сынок, я сломала интернет! Как научить старшее поколение пользоваться гаджетами и зачем это делать? Результат может вас удивить.
Кино
Дапкунайте и Хакамада с дочкой на показе «Человека-паука» На экраны выходит новый фильм о супергерое с Томом Холландом в главной роли
Авто
Новый плацкарт без боковушек: он может быть таким (фото) Федеральная пассажирская компания получила предложение сделать новый плацкартный вагон с более длинными спальными местами и без боковых полок
Недвижимость
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Эксперты рассказали, почему тарифы на ЖКХ в Подмосковье такие высокие
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Дети
Екатерина Волкова: «Дочь обижает меня» Мама 8-летней Лизы рассказала, что для нее самое сложное в материнстве, почему иногда плачет из-за дочери и по какой причине не доверяет няням
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь