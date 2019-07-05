«Молодая гвардия Единой России» создаст фонд поддержки соцпроектов молодежи

«У людей в регионах сегодня сформировался запрос на конкретные дела, на то, чтобы жизнь вокруг них становилась лучше. Именно для этого мы создаем фонд социальных инициатив “Добро в действии”, который станет инструментом для реализации идей неравнодушных и активных граждан», — сказала Перегудова.
По ее словам, в состав фонда войдут представители добровольческих и молодежных организаций, некоммерческих организаций и молодые политики.
«В первую очередь они будут рассматривать проекты, которые предлагают решение острых социальных проблем, а также реагировать на запросы в социальных сетях, СМИ и на обращения, которые поступили на специально организованную в фонде прямую линию. Фонд поможет авторам проектов получить поддержку и привлечь внимание представителей органов власти, партнеров и спонсоров», — отметила она.
Перегудова добавила, что фонд также будет набирать команду волонтеров. «Работа в фонде позволит лидерам молодежной среды, добровольцам и активной молодежи в регионах совершенствовать практику социальной работы в команде. Для них это реальная возможность внести вклад в повышение качества жизни людей», — заключила она.
Ежегодная политическая конференция «Единой России» в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии проходит в пятницу в Москве. Ее пленарное заседание проведет председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Всего в конференции принимают участие около 450 человек: секретари региональных отделений, члены высшего и генерального советов, представители министерств и ведомств, региональных НКО, политологи.