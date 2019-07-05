Британский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате «Газпрому»

Согласно ему, соответствующее решение суд принял 11 июня 2019 года, учитывая продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и возможные дополнительные проценты по долгу, которые «Газпрому» придется заплатить «Нафтогазу».
Кроме того, Английский коммерческий суд обязал «Газпром» при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза» или согласование суда для получения таких средств, отмечается в пресс-релизе украинской компании.
«Нафтогаз» напомнил, что в марте Английский коммерческий суд наложил на «Газпром» дополнительные обязательства по поводу не сокрытия и не вывода своих активов из юрисдикций в Англии и Нидерландах. Кроме того, суд обязал «Газпром» предоставить денежное обеспечение в объеме $200 млн на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.
Согласно решению британского коммерческого суда, принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между «Нафтогазом» и «Газпромом» на территории Англии и Уэльса станет возможным после принятия решения Апелляционным судом округа Свеа.