Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Заскоки» москвичей, которые не понять провинциалам
Трамп отпраздновала День независимости в платье за 170 тыс
Воспаление мозга заставило британку забыть день своей свадьбы
"Они получили то, что заслужили": Кикабидзе о ситуации в Грузии
Зачем инвесторы вкладывают миллиарды долларов в общежития
Въезд запрещенКакие подвохи могут ждать россиян при поездке в безвизовые страны?
"Лошарик" искал на морском дне "Посейдон" - Баранец
Истощенная Анджелина Джоли снова попала в больницу
"Покойник" ожил во время похорон: финал трагедии в больнице
Хоронить будут по-новому: кладбища не нужны
Екатерина Волкова: «Дочь обижает меня»
400 баллов по ЕГЭ из 400 возможных: истории успеха трех школьников
Путин объявил о чрезвычайной ситуации
Опубликовано фото подлодки после гибели моряков
Похмелье действительно отупляет
Женщина похудела на 270 килограммов
Как выглядят самые агрессивные города России: фото
Реновация взвинтит цены на жилье
Фоторепортажи
16Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
8Самые экстремальные поселения на планете
14:57 (мск), источник: ИА REGNUM

«Единая Россия» создаст систему по формированию кадрового резерва

МОСКВА, 5 июля 2019, 14:08 — REGNUM. «Единая Россия» создаст систему по формированию кадрового резерва партии. Каждый, кто войдет в кадровый резерв «Единой России», в дальнейшем сможет претендовать на выдвижение на руководящие должности в партии в региональных, местных и первичных отделениях, а также для участия в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, будет сформирована комиссия с полномочиями по выдвижению или предложению кандидатов на ту или иную позицию из кадрового резерва партии. Это позволит соблюдать объективность и независимость процедуры выдвижения кандидатур. С таким заявлением выступил руководитель департамента сопровождения институциональных проектов «Единой России» Ильнар Гирфанов на ежегодной политической конференции «Единой России».

«При формировании кадрового резерва партии будем использовать разные методики оценки претендентов: сбор и анализ показателей, характеризующих уровень развития личностно-профессиональных и управленческих навыков, основывается на профессиональном опыте, результатах тестирования, решения кейсов, оценке объективных показателей участия в программах Высшей партийной школы и кадрового проекта “ПолитСтартап”. Выдвижение кандидатов будет проходить по двум направлениям: политическое — выборы в органы государственной власти и местного самоуправления, корпоративное — руководящие должности ЦИК Партии и региональных отделений», — отметил Ильнар Гирфанов.

Новость
Медведев назвал способы борьбы с чванством и хамством в «Единой России»

По его словам, будут созданы открытые и прозрачные «правила игры», по которым впредь будут происходить все кадровые ротации и назначения.

«Запуск новых механизмов кадровой политики партии позволит повысить качество кадрового состава и раскрытия потенциала наиболее перспективных и талантливых кадров», — резюмировал Ильнар Гирфанов.

Ранее в своей статье «“Единая Россия” — курс на перемены», которая была опубликована в газете «Известия» 1 июля, Председатель партии, глава Правительства Дмитрий Медведев обозначил наиболее важные для партии темы и направления работы: приоритет национальных проектов, защита прав граждан, создание более простого и открытого диалога между партийными структурами и людьми, введение персональной ответственности членов генсовета за реализацию наиболее важных для Партии задач.

В Москве проходит ежегодная политическая конференция партии «Единая Россия» в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов партии. В ней принимают участие около 450 человек. В рамках конференции пройдут две панельные дискуссии, а также три креативные сессии. Завершится конференция пленарным заседанием с участием Председателя партии, главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым, на котором будет принята резолюция.

В преддверии конференции состоялась совместная стратегическая сессия «Единой России» и Правительства. На ней было объявлено о создании сервиса «Нацпроекты глазами людей», который поможет наладить обратную связь при реализации нацпроектов и адресно информировать людей о них.

Обнародован рецепт майдана в России от Глобального государства
Сотрудников ФСБ подозревают в разбойном нападении
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу выдали собственные дети
Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Парад имени Трампа: как прошло военное шоу в День независимости
В Сети высмеяли напутствия матери сыну-тусовщику перед отпуском
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Появились первые качественные снимки «Ночного охотника» Армия получила уже два таких вертолета.
Кино
Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020» Концертный зал Ziggo Dome оказался недоступен в запланированный период
Авто
BMW показала грузовик (фото необычной машины) BMW представила один из самых необычных своих автомобилей за последнее время
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Популярные темы на «Детях»
Наглые родственники или я чего-то не понимаю? 307
Поездка в край самоцветов. Урал 191
Выпускной. Не в Турции, но с приключениями. 179
Нужен совет. Взгляд со стороны. 173
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь