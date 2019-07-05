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18:08 (мск), источник: Ведомости

Bloomberg: двоих россиян задержали в Ливии по подозрению в попытке повлиять на выборы

В Ливии задержали двух граждан России по подозрению в попытке повлиять на предстоящие выборы. Об этом сообщаетBloomberg со ссылкой на письмо ливийского прокурора. Его подлинность подтвердили два ливийских источника, знакомых с ситуацией.

В письме говорится, что россияне были вовлечены в организацию встречи с сыном бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Саифом аль-Исламом. У задержанных обнаружены ноутбуки и карты памяти, которые указывают на то, что они работали на компанию, которая «специализируется на влиянии на выборы, которые должны состояться в нескольких африканских государствах», включая Ливию, подчеркивается в письме.

Третий подозреваемый россиянин покинул Ливию до того, как в место его жительства в этой стране пришли правоохранительные органы, утверждается в документе.

Письмо датировано 3 июля. Где и как произошли задержания, в нем не уточняется. Один из источников Bloomberg сказал, что россияне задержаны в ливийской столице Триполи с мая.

Российские чиновники не ответили на запрос о комментарии, пишет Bloomberg.

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Bloomberg узнал о письме сына Каддафи Путину с просьбой о политической поддержке

Саиф аль-Ислам — второй сын Каддафи. После свержения и убийства отца его приговорили к смертной казни, но потом амнистировали. С тех пор его местоположение неизвестно.

В декабре 2018 г. Bloomberg писал о том, что представитель Саифа аль-Ислама встретился с замруководителя МИД Михаилом Богдановым и передал ему письмо сына Каддафи для президента Владимира Путина. По данным издания, у Каддафи-младшего есть президентские амбиции и он ищет в России как финансовую помощь, так и посредничество для создания коалиций с другими центрами власти в Ливии. Богданов подчеркивал, что никого нельзя лишать права участвовать в президентских выборах в Ливии и что Саиф аль-Ислам со сторонниками должны быть составной частью политического процесса в стране.

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