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22:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль подтвердил уникальность врученной Путину медали

Президент России Владимир Путин действительно получил уникальную медаль «Ангел-Хранитель мира» от папы Римского. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

«Папа Римский подарил Путину эту медаль», — подтвердил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уникальности врученной Путину медали. По его словам, за последние 462 года у награды было всего пять лауреатов.

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Принадлежащее Григорию Березкину издание РБК писало, что Франциск подарил Путину медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны.

Президент России и папа Римский встретились 4 июля в Ватикане, беседа продлилась час. Стороны обсудили вопросы защиты христиан Ближнего Востока, ситуацию в Сирии и двусторонние отношения. После встречи Путин подарил Франциску несколько копий нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Грех», икону святых Петра и Павла и альбом с работами Микеланджело. Франциск преподнес российскому президенту гравюру с видом Рима. После встречи Путин рассказал, что понтифик читает русских классиков и считает книги писателя Федора Достоевского обязательными для прочтения.

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