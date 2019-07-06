«Мой лицо уже в крови». Как соседи Сталина реагируют на ссору с Россией

Источник: Георгий Зотов / АиФ
Торговцу фруктами Вахтангу Шенгелая из родного города Сталина — Гори (76 километров на север от Тбилиси) недавно исполнилось 57 лет. Он волнуется, общаясь по-русски, и извиняется — столько времени не говорил, многие слова позабылись.
— Э, слушай. Мой внук недавно фильм по телевизор смотрел, такой комедия — «Один дома два». И там я момент видел — мальчик на крыша дома забрался, и в мужиков кирпич кидал. Но попал только в один мужик всё время, а второй уворачивался. И тот, который кирпич морда не летит, говорит — «Эй, давай ещё! Э, генацвале, мы тебя не боимся! Э, и это всё, на что ты способен?». Первый мужик стонет, весь лицо в крови, а второй кричит и радуется.
Так вот, кацо… мальчик с кирпич — это Россия, первый мужчина — грузинский народ, а второй мужчина — это наши политики. И они орут — давай, Россия, вводи санкции, не покупай вино, увози турист! Им пофиг, они богатые. Вахтанг Кикабидзе против России — он что, бедный? Саакашвили против России — ему что, кушать нечего? Мне турист нужен, у музея стою, человек остановится, боржоми, инжир купит. Хорошо русских ругать, когда у тебя деньги есть. Мой лицо уже в крови.
Разъезжаются и вымирают
Антироссийские митинги в Грузии проходят в самых сытых городах — Тбилиси и Батуми, где уровень жизни ещё более-менее: благодаря деньгам множества туристов, курортников, и «дауншифтеров» — людей, переезжающих из России в дешёвый край, покупающих жильё на пляже. Но в Батуми приезжают искупаться в море и из Турции, и из Армении, и из Украины.
Когда исчезнут российские туристы, бизнес на курортах и столице Грузии сильно пошатнётся, но не умрёт. А вот грузинская провинция считает каждую копейку.
В 1989 году в Гори жили 68 000 человек, сейчас — 48 000, то есть, население конкретно разъезжается и вымирает. Единственное, что приносит городу доход — музей Сталина, построенный в 1957 году: его посещают гости из России, Китая, Ирана, покупают сувениры, обедают в ресторанах, многим жителям их приезд даёт работу и возможность выжить.
Узнав, что я из Москвы, в магазине меня обступают сразу несколько человек, грустно спрашивая — теперь уже точно не отменят визы с РФ? Нельзя будет поехать в Россию на работу? «Моя жена, моя дочь, обе не могут устроиться, хотя готовы вкалывать за 300 лари в месяц (примерно 6 700 рублей — Авт.). Я сам без работы уже два года, — жалуется. — Иногда сажусь на свою старую машину, и езжу в Тбилиси “пахать” как таксист: сплю урывками, на заднем сиденье — но пассажиров больше нет, русские туристы ведь уедут. На бензин потрачусь, ничего не заработаю».
В 2002—2008 гг. я жил в Москве, был управляющим рынка, получал отличные деньги. После войны решил показать свой патриотизм, и вернулся домой. Теперь хочу обратно, но дипломатические отношения разорвали 11 лет назад, как я визу получу? Посредники берут за услуги $3 000, у меня нет таких денег.
Плюнь в дом — он рухнет
Люди, не посещавшие Грузию совсем, или гуляющие сугубо по красивым местам, не отклоняясь от основных туристических маршрутов, восхищаются девятью годами (2004−2013 гг.) правления антироссийского президента Михаила Саакашвили. Ах, как он отстроил всё, как отремонтировал, улицы просто конфетка! Ну-ну. Стиль Саакашвили — пыль в глаза, так называемые «потёмкинские деревни».
С лицевой стороны дом прекрасно покрашен, отреставрирован, укреплён. Зайдёшь сзади — весь сыплется, отваливается штукатурка, плюнь в него — и вовсе рухнет. Целые районы старого Тбилиси (в самом центре), стоит отойти от улицы Котэ Абхази, находятся в полуразрушенном состоянии, и внутри таких вот руин десятилетиями живут люди. В век мобильных телефонов, плазменных телевизоров и wi fi они ходят набрать воды с вёдрами на улицу (!) — в некоторых зданиях водопровод не функционирует ещё с самого начала девяностых годов.
В Гори система аналогичная — отремонтирован и покрашен центральный проспект Сталина, с гордыми табличками на домах Stalin Avenue. Стоит углубиться подальше — и всё, словно ядерная ракета упала. Огромные дыры в асфальте, просевшие, обшарпанные пятиэтажки, закопчённые, словно от пожара. Да чего там… ВВС РФ разбомбили местную военную базу в августе 2008-го года, после начала операции «Принуждение к миру». Спустя 11 лет её в порядок не привели: казармы для солдат зияют дырами от осколков.
— Во времена Советского Союза Грузия была одной из самых богатых республик, о материальном благополучии грузин складывали анекдоты, — усмехается этнический армянин, бизнесмен из Гори Андроник Мовсесян. — По-моему, мы сейчас входим в тройку наиболее нищих государств бывшего СССР, уступая только Молдавии и Киргизии. Даже Таджикистан, и тот обошёл нас по развитию! Понятно, таджики-то дружат с Россией, а у нас все 28 лет независимости у власти русофобские правительства — Гамсахурдиа, Шеварднадзе, Саакашвили. Новые власти тоже изощряются, как бы сильнее Россию оскорбить. Ну и чего, мы богаче жить стали? Скоро траву с ткемали жрать начнём, экономика на боку лежит. Кланяемся Западу три десятка лет, но Грузия по-прежнему бедная. Ежу понятно, Америка наше вино и хинкали покупать не станет.
Богатым проще ругать Россию
На обратном пути мы с водителем останавливаемся в грузинской деревне — слегка перекусить. Хозяин скромного придорожного кафе рассказывает, что ещё недавно был фермером. «А потом бросил. Импорт нас душит. Вот сейчас на рынке инжир турецкий, абрикосы армянские, даже виноград из Азербайджана. Соберу урожай — приходится дёшево продавать, прибыли никакой. Ну и что делать? Грузия еле-еле обеспечивает себя, крестьяне не хотят работать — едут в Тбилиси, Батуми “таксовать”. Я бы в Россию “свалил”, но визу не получить. Чиновники говорят — ваймэ, ты в Европу можешь без виз ехать, туда отправляйся, устраивайся, там лучше, чем у русских. Может, и лучше! Только по-русски я говорю, а немецкий или французский я уже не выучу, мне сорок пять лет. Сколько наших фруктов, овощей мы могли бы в Россию продавать, наши фермеры разбогатели бы, сельское хозяйство подняли! Э, кто в Тбилиси об этом думает».
Именно в грузинской провинции мне стало окончательно ясно — почему тут не собираются антироссийские митинги. Местное население фактически живёт впроголодь, не имеет работы, уезжает из страны при любой возможности.
Здесь рады любому доллару, и всё равно, откуда он идёт — из России, Америки или Сьерра-Леоне. Основная мечта — чтобы отменили визы с РФ, и поехать туда работать.
Люди, собирающиеся на проспекте Руставели в футболках «Россия — оккупант!» не имеют отношения к туристическому бизнесу, и явно не страдают от безработицы. Их ссора с РФ не заденет, а уж богатых политиков или артистов — тем более. Они могут спокойно хаять Россию, призывая к конфликту. Рядовые грузины, выживающие в Гори и других городах на «подножном корму», имеют совсем иную точку зрения.