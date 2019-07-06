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02:18 (мск), источник: ТАСС

США представили стратегию по противодействию Кремлю

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/ — Документ включает меры по поддержке демократических процессов и независимых СМИ в Европе, а также по снижению энергетической зависимости от Москвы.

Источник: AP 2019

Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин представил в четверг стратегию «по противодействию злонамеренному влиянию Кремля». Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном в пятницу на сайте агентства.

«Концепция… отвечает на вызовы, связанные с негативным влиянием Кремля, путем создания экономической и демократической устойчивости стран [на которые оно направлено]", — говорится в документе, также опубликованном на сайте USAID и датированном 27 июня.

Главная цель, указанная в концепции, — повышение устойчивости стран — партнеров США.

Для ее достижения USAID ставит четыре задачи: противодействие усилиям по подрыву демократических институтов, сопротивление манипулированию информацией, сокращение экономической и энергетической уязвимости. Последнее предполагает укрепление энергетической безопасности и сокращение зависимости партнерских для США государств от контролируемых РФ энергоресурсов.

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