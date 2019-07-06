США представили стратегию по противодействию Кремлю

Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин представил в четверг стратегию «по противодействию злонамеренному влиянию Кремля». Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном в пятницу на сайте агентства.
«Концепция… отвечает на вызовы, связанные с негативным влиянием Кремля, путем создания экономической и демократической устойчивости стран [на которые оно направлено]", — говорится в документе, также опубликованном на сайте USAID и датированном 27 июня.
Главная цель, указанная в концепции, — повышение устойчивости стран — партнеров США.
Для ее достижения USAID ставит четыре задачи: противодействие усилиям по подрыву демократических институтов, сопротивление манипулированию информацией, сокращение экономической и энергетической уязвимости. Последнее предполагает укрепление энергетической безопасности и сокращение зависимости партнерских для США государств от контролируемых РФ энергоресурсов.