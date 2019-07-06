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14:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия прокомментировала план США по борьбе с влиянием Кремля

Программа по борьбе с «пагубным влиянием Кремля», которую презентовали в Госдепартаменте США, написана в духе холодной войны и является инструментом идеологической борьбы. Об этом сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве считают, что американская доктрина не нацелена на создание атмосферы сотрудничества на мировой арене. Документ является инструментом пропагандистской обработки, который «неуклюже маскирует агрессивный наступательный подход» США.

«Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах», — говорится в сообщении.

Власти США пытаются посеять страх перед Россией для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ, считают в МИД.
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Также отмечается, что подобные программы резко диссонируют с тональностью недавней встречи президентов России и США на саммите G20 в японской Осаке. «Очевидно, что влиятельные вашингтонские функционеры всеми силами стараются не допустить нормализации российско-американских отношений, разрушить их еще больше», — добавили в министерстве.

Ранее 6 июля Агентство США по международному развитию объявило о запуске программы по борьбе с «пагубным влиянием Кремля».

В рамках программы Вашингтон планирует «помогать правительствам, гражданскому обществу, частным лицам в странах-партнерах на пути к самодостаточности» и поддерживать экономическую и демократическую устойчивость в этих государствах.

В мае Конгресс США захотел направить не менее 280 миллионов долларов на противодействие России. Средства предлагается потратить на укрепление демократии в России и соседних с ней странах, в том числе наиболее уязвимых перед кампаниями Москвы по злонамеренному влиянию.

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