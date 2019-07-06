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20:45 (мск), источник: РИА Новости

В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго

ТБИЛИСИ, 6 июл — РИА Новости. Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.

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Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за поступающей в Россию алкогольной продукцией, которая произведена в Грузии. По данным ведомства, с 2014 года по 2018 год количество выявленного алкоголя, который выпущен в Грузии и не соответствует обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило 203 тысячи литров в 2018 году.

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«Наше правительство доказало, что прагматичная политика возможна. Когда у нас есть красные линии, территориальная целостность является приоритетом, но мы смогли установить интенсивные культурные и экономические связи и надеемся, что не получим торгового эмбарго со стороны России. Мы сможем продолжить торговые отношения, в том числе в сфере вина. Важно, чтобы эти отношения были основаны на прагматичных связях, освобождены от эмоций и были экспертными», — заявил Давиташвили в ходе встречи с фермерами Грузии, его слова приводит пресс-служба.

Он выразил надежду, что со стороны России «процесс будет рассмотрен адекватно, при подключении соответствующих технических структур». Давиташвили добавил, что существующий прогресс был достигнут именно в результате прагматичных отношений.
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Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились.

Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию «врагом», заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.

По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России. Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что страну в 2018 году посетили 1,4 миллиона граждан РФ, поступления составили 2 миллиарда лари (около 710 миллионов долларов).

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