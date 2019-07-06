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18:15 (мск), источник: РИА Новости

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Автором документа стал украинский депутат Артур Герасимов. Он предлагает осудить «продолжающуюся незаконную оккупацию» и «попытку аннексии» Крыма, призывает Россию отменить их, вывести свои силы с полуострова и вернуть его под контроль правительства Украины.

Кроме того, в проекте резолюции осуждаются действия России при задержании украинских кораблей в Керченском проливе. При этом говорится о «неспровоцированном акте вооруженной агрессии и неоправданном несоразмерном применении военной силы» с российской стороны.

Российская делегация просила снять резолюцию с рассмотрения, но ассамблея включила ее в повестку своей работы на летней сессии.

Три корабля украинских ВМС были задержаны в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, после того, как они нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования пограничников. На борту оказалось 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите государственных рубежей, а инцидент в Керченском проливе назвал заранее заготовленной провокацией.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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20 декабря 2018© Ньюстюб
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