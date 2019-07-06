21:42 (мск), источник: Lenta.Ru
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США. Об этом в субботу, 6 июля, сообщается на сайте Одесского порта, куда была осуществлена поставка.
«К причалу № 2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти», — говорится в сообщении порта.
Отмечается, что перекачка нефти в береговые резервуары займет порядка 36 часов. После этого сырье направят по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг» на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
Как пояснили в порту, Украина получит еще несколько партий нефти сорта Bakken. Ожидается, что следующая партия прибудет в Одессу уже в августе.
В апреле российские власти ввели запрет на поставку нефти и нефтепродуктов на Украину. Отмечалось, что это стало ответной мерой на введенные Киевом торговые санкции против России. Запрет на поставки топлива вступил в силу 1 июня.
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