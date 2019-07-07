Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

«Мы собираемся перейти порог в 3,67%», — заявил Аракчи в ходе совместного заседания членов правительства ИРИ и представителя Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.
По словам Камальванди, обогащение урана может начаться уже в понедельник, остались технические моменты.
В то же время Тегеран дал странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.
«Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней», — отметил Аракчи.
США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения в мае 2018 года и вновь ввели санкции против Ирана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.
Спустя 12 месяцев Иран также объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Тегеран объяснил свое решение ответом на действия США, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
Совместный всеобъемлющий план действий, принятый шестеркой посредников (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия) и Ираном в 2015 году, предусматривает, в том числе, что Тегеран в течение 15 лет будет поддерживать уровень обогащения урана на отметке 3,67%, а запасы обогащенного до этого уровня урана не будут превышать 300 килограммов.
Избыточные количества урана будут продаваться по рыночной цене и доставляться иностранному покупателю в обмен на природный уран.
При этом в параграфе 26 СВПД зафиксировано, что Иран будет рассматривать повторное введение санкций или введение новых санкций, связанных с ядерной сферой, «в качестве основания для прекращения выполнения своих обязательств полностью или частично».
Этот же параграф прописывает, что Евросоюз и США воздержатся от повторного или нового введения санкций против исламской республики.