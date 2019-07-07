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10:13 (мск), источник: РИА Новости

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Источник: РИА Новости

«Мы собираемся перейти порог в 3,67%», — заявил Аракчи в ходе совместного заседания членов правительства ИРИ и представителя Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.

По словам Камальванди, обогащение урана может начаться уже в понедельник, остались технические моменты.

В то же время Тегеран дал странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

«Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней», — отметил Аракчи.

Ответ на Шаги США

США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения в мае 2018 года и вновь ввели санкции против Ирана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.

Спустя 12 месяцев Иран также объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Тегеран объяснил свое решение ответом на действия США, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

Параграф 26

Совместный всеобъемлющий план действий, принятый шестеркой посредников (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия) и Ираном в 2015 году, предусматривает, в том числе, что Тегеран в течение 15 лет будет поддерживать уровень обогащения урана на отметке 3,67%, а запасы обогащенного до этого уровня урана не будут превышать 300 килограммов.

Избыточные количества урана будут продаваться по рыночной цене и доставляться иностранному покупателю в обмен на природный уран.

При этом в параграфе 26 СВПД зафиксировано, что Иран будет рассматривать повторное введение санкций или введение новых санкций, связанных с ядерной сферой, «в качестве основания для прекращения выполнения своих обязательств полностью или частично».

Этот же параграф прописывает, что Евросоюз и США воздержатся от повторного или нового введения санкций против исламской республики.

Справка
Ядерной сделке конец? США готовятся к войне? Объясняем, что происходит вокруг Ирана

Ситуация накалена до предела. Но Москва надеется, что политическое решение все еще можно найти.

Лавров призвал Иран проявлять выдержку в ситуации вокруг СВПД
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2 июля© Ньюстюб
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