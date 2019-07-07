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13:31 (мск), источник: РИА Новости

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока — 2»

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, которой расценивает «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств, соответствующую поправку в документ внесли парламентарии США.

Источник: РИА "Новости"

Автором резолюции «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ» является парламентарий из Литвы Рута Милюте.

Документом выражается обеспокоенность по поводу «коррупционной практики, в частности в рамках государственных монополий, работающих в энергетическом секторе», а также подчёркивается необходимость развития диалога между странами, экспортирующими, импортирующими энергоресурсы и осуществляющими их транзит.

Резолюция призывает правительства государств-участников ОБСЕ воздерживаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов.
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Парламентарии США совместно с несколькими представителями Литвы и Канады внесли поправку, в которой выразили «особую обеспокоенность по поводу проектов “Северный поток — 2” и “Турецкий поток” и их потенциального использования как средств политического или экономического принуждения зависимых от поставок государств-участников».

«Речь идёт о росте опоры на один источник (энергоресурсов). Друзья из Центральной и Восточной Европы могут пострадать от этого. Это может привести к росту коррупции и нестабильности в регионе. Как только что выступила Украина, есть целый ряд последствий, связанных с продлением потока. “Турецкий поток” повышает способность влиять на другие страны Россией, и это может иметь негативные последствия. Мы не можем позволить России драматически поднять зависимость Европы от своей энергии. Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с “Северным потоком — 2” и “Турецким потоком”. Я призываю всех коллег поддержать данную поправку», — сказал конгрессмен США Ли Зелдин.

Турецкая делегация в свою очередь выступила против поправки, так как поставки будут зависеть от соглашений между государствами, которые должны свободно выбирать — присоединяться к «Турецкому потоку» или нет.
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Кроме того, были приняты ещё две поправки также авторства парламентариев США. Ими предлагается государствам-участникам ОБСЕ создать инфраструктуру, которая необходима для присоединения ко все более глобализованному рынку природного газа, в том числе путём укрепления региональных взаимосвязей, а также предлагает оказывать «взаимную поддержку в сдерживании и пресечении попыток стран… использовать поставки энергоресурсов как средство экономического принуждения».

Комитет по итогам обсуждения принял резолюцию с учётом поправок.

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