Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция РФ на получение Украиной первой партии нефти из США
«Не хватает магазинов»: история переезда во Францию
Женщина похудела на 270 килограммов
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
За МКАД заметили признаки появления гетто
Посмотреть в «ведьмоскоп»Зачем в СССР исследовали экстрасенсов?
"Лошарик" искал на морском дне "Посейдон" - Баранец
Истощенная Анджелина Джоли снова попала в больницу
Единственный ребенок СССР, приговоренный к казни
Инцидент с Пугачевой: найдена настоящая виновница
Екатерина Волкова: «Дочь обижает меня»
400 баллов по ЕГЭ из 400 возможных: истории успеха трех школьников
К 80-летию Образцовой: какими были отношения певицы и ее дочери
«Не хватает магазинов»: история переезда во Францию
Похмелье действительно отупляет
Женщина похудела на 270 килограммов
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Почему в подъездах стены часто красят до половины?
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
16В Шереметьево затопило дорогу к аэропорту
16:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Комитет ПА ОБСЕ призвал Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ принял резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, сообщила в Facebook автор документа, грузинская парламентарий Софио Кацарава.

Источник: РИА "Новости"

За его принятие выступили 50 членов делегаций, девять человек воздержались от голосования, еще пять проголосовали против.

В тексте резолюции говорится, что территории республик были оккупированы Россией, поэтому Грузия не может вести «законную юрисдикцию над своей территорией».

К Москве также направлен призыв допустить международных правозащитников, в том числе исполнительные структуры ОБСЕ.

Как заявил ТАССу первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров, Россия признала Абхазию и Южную Осетию на основе свободного волеизъявления абхазского и южноосетинского народов, руководствуясь положениями устава ООН.

Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию против строительства российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Члены комитета также одобрили резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия начала военную операцию в Южной Осетии. Началась пятидневная война с участием Грузии, Южной Осетии, Абхазии и России, которая проводила в регионе «операцию по принуждению к миру». 26 августа 2008 года после окончания активной фазы конфликта Росссия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Путин обсудил с главой Южной Осетии проекты, направленные на поддержку республики
Во время загрузки произошла ошибка.
6 марта© Ньюстюб
 Украина и Молдавия обошли Россию
Владимир Путин привез «Грех» в Ватикан
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока - 2»
Участников боя UFC увезли с арены на инвалидных колясках
Моуринью отказался от 100 миллионов евро
Гигантские цветы выросли в Чернобыльской зоне
В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов
Королева Елизавета не пришла на крестины правнука
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Друга заказывали? Набирает обороты новый способ заработка в России.
Кино
84-летняя Софи Лорен в инвалидной коляске замечена на съемках Легендарная актриса играет главную роль в новой драме «Вся жизнь впереди», режиссером которой стал ее сын
Авто
Самый дешевый BMW поступит в продажу в сентябре (всего 799 евро) Компания BMW начнет выпуск своего электрического самоката под названием E-Scooter в сентябре 2019 года
Недвижимость
Как построить быт и не развестись в первый же месяц: пять советов молодоженам
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Популярные темы на «Детях»
Пора подавать на развод.. или муж ушел по английски в туман 234
образование в ущерб материнству 233
Совпадения с разницей в сто лет 179
Семья и проблема 171
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь