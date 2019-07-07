20:34 (мск), источник: РИА Новости
Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Генштаб Украины обвинил Россию в нарушении конвенции Монтре. Об этом сообщает Укринформ.
В частности, украинские военные сообщили об «активности» российских подводных лодок в Черном море.
«Под предлогом прохода в ремонт (российские корабли — прим. ред.) нарушают фактически конвенцию Монтре относительно прохода Босфорского пролива, за который отвечает Турция», — заявил представитель Генштаба Украины Леонид Залюбовский.
Он рассказал, что МИД Украины сообщил Турции о «нарушениях» со стороны России.
Конвенция Монтре принята в 1936 году. Документ устанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. По условиям конвенции, торговым судам разрешается проход через проливы в мирное и военное время.
В то же время конвенция регламентирует режим проливов для черноморских и нечерноморских государств. Так, в мирное время государства черноморского бассейна имеют право проводить любые военные корабли при предварительном уведомлении турецких властей.
Для нечерноморских государств общий тоннаж военных кораблей не должен превышать 30 тысяч тонн, а максимальный срок пребывания для них в Черном море — не больше 21 суток.
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