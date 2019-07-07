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20:34 (мск), источник: РИА Новости

Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Генштаб Украины обвинил Россию в нарушении конвенции Монтре. Об этом сообщает Укринформ.

В частности, украинские военные сообщили об «активности» российских подводных лодок в Черном море.

«Под предлогом прохода в ремонт (российские корабли — прим. ред.) нарушают фактически конвенцию Монтре относительно прохода Босфорского пролива, за который отвечает Турция», — заявил представитель Генштаба Украины Леонид Залюбовский.

Он рассказал, что МИД Украины сообщил Турции о «нарушениях» со стороны России.

Залюбовский добавил, что Россия под видом технического обслуживания якобы осуществляет полноценное развертывание подводных лодок в Средиземном море, что противоречит положениям конвенции Монтре.
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Конвенция Монтре принята в 1936 году. Документ устанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. По условиям конвенции, торговым судам разрешается проход через проливы в мирное и военное время.

В то же время конвенция регламентирует режим проливов для черноморских и нечерноморских государств. Так, в мирное время государства черноморского бассейна имеют право проводить любые военные корабли при предварительном уведомлении турецких властей.

Для нечерноморских государств общий тоннаж военных кораблей не должен превышать 30 тысяч тонн, а максимальный срок пребывания для них в Черном море — не больше 21 суток.

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