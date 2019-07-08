04:22 (мск), источник: Интерфакс
«Рустави-2» приостановила вещание после оскорбления в адрес Путина в эфире
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Грузинская телекомпания «Рустави-2» ночью в понедельник временно прекратила вещание
Телекомпания объяснила приостановку вещания тем, что МВД Грузии не смогло обеспечить безопасность журналистов. В ходе акции протестующие бросали различные предметы в задние телекомпании и угрожали ворваться внутрь, отмечается в заявлении.
«Мы пошли на этот крайний шаг, потому что у нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности. Мы призываем правительство выполнить обязательства, установленные законом, и обеспечить безопасность всех сотрудников Рустави 2», — говорится в заявлении.
До этого перед прекращением эфира гендиректор телекомпании Ника Гварамия выразил мнение, что акцией перед зданием «Рустави 2» руководят власти страны.
В настоящее время перед зданием телекомпании проходит митинг. Выступающие утверждают, что акцию организовали рядовые жители Тбилиси, для которых «неприемлема направленная на разжигание войны пропаганда».
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили и
7 июля телеведущий оппозиционного грузинского канала «Рустави 2» Гиоргий Габуния в вечернем эфире программы «Посткриптум» с использованием нецензурной лексики на русском языке высказался о президенте РФ Владимире Путине и его родителях.