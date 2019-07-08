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04:22 (мск), источник: Интерфакс

«Рустави-2» приостановила вещание после оскорбления в адрес Путина в эфире

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Грузинская телекомпания «Рустави-2» ночью в понедельник временно прекратила вещание из-за акции протеста, проходящей перед ее зданием, говорится в заявлении на сайте телеканала.

Телекомпания объяснила приостановку вещания тем, что МВД Грузии не смогло обеспечить безопасность журналистов. В ходе акции протестующие бросали различные предметы в задние телекомпании и угрожали ворваться внутрь, отмечается в заявлении.

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«Мы пошли на этот крайний шаг, потому что у нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности. Мы призываем правительство выполнить обязательства, установленные законом, и обеспечить безопасность всех сотрудников Рустави 2», — говорится в заявлении.

До этого перед прекращением эфира гендиректор телекомпании Ника Гварамия выразил мнение, что акцией перед зданием «Рустави 2» руководят власти страны.

В настоящее время перед зданием телекомпании проходит митинг. Выступающие утверждают, что акцию организовали рядовые жители Тбилиси, для которых «неприемлема направленная на разжигание войны пропаганда».

Участники митинга требуют увольнения из «Рустави 2» гендиректора и журналиста Гиоргия Габунии, а также возбудить уголовное дело.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе осудили высказывания телеведущего Гиоргия Габунии в эфире телеканала «Рустави 2».

7 июля телеведущий оппозиционного грузинского канала «Рустави 2» Гиоргий Габуния в вечернем эфире программы «Посткриптум» с использованием нецензурной лексики на русском языке высказался о президенте РФ Владимире Путине и его родителях.

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