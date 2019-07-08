Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

По словам Билецкого, запланированный на 12 июля телемост представляет собой информационную диверсию, цель которой — «символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой России».
Мы даем Владимиру Зеленскому сутки, чтобы адекватно ответить на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ <...> лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента.
Ранее в пресс-службе ВГТРК сообщили, что на 12 июля запланирован телемост «Надо поговорить» между студиями канала «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве.
На телеканале NewsOne назвали выход на открытый диалог с Россией журналистским долгом.
Однако инициатива СМИ вызвала возмущение в Верховной раде, Союзе журналистов Украины и партии экс-президента страны Петра Порошенко.