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11:50 (мск), источник: РИА Новости

Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские националисты требуют от Владимира Зеленского ответить на проведение телемоста между каналами «Россия 1» и NewsOne, сообщил лидер партии «Национальный корпус», депутат Верховной рады Андрей Билецкий в блоге на сайте газеты «Украинская правда».

Источник: РИА Новости

По словам Билецкого, запланированный на 12 июля телемост представляет собой информационную диверсию, цель которой — «символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой России».

Мы даем Владимиру Зеленскому сутки, чтобы адекватно ответить на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ <...> лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента.
Андрей Билецкий

Ранее в пресс-службе ВГТРК сообщили, что на 12 июля запланирован телемост «Надо поговорить» между студиями канала «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве.

На телеканале NewsOne назвали выход на открытый диалог с Россией журналистским долгом.

Однако инициатива СМИ вызвала возмущение в Верховной раде, Союзе журналистов Украины и партии экс-президента страны Петра Порошенко.

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