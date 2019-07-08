12:39 (мск), источник: РИА Новости
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
«Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас», — сказал он.
Украинский лидер добавил, что в саммите также должны принять участие Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и Ангела Меркель.
«Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе?», — уточнил тему Зеленский.
Инициатива возникла после анонса телемоста «Надо поговорить» между украинским и российским телеканалами.
В Кремле уже отреагировали на предложение.
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