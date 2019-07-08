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12:39 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.

Источник: AP 2019

«Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас», — сказал он.

Украинский лидер добавил, что в саммите также должны принять участие Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и Ангела Меркель.

«Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе?», — уточнил тему Зеленский.

Инициатива возникла после анонса телемоста «Надо поговорить» между украинским и российским телеканалами.

В Кремле уже отреагировали на предложение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Москве его рассмотрят, и добавил, что необходимо понять, есть ли у такого диалога перспективы.

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