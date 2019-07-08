Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму и Донбассу

«Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе», — заявил Зеленский. Он выразил надежду на то, что белорусский президент Александр Лукашенко будет готов предоставить площадку для диалога.
Путин пока не встречался с Зеленским, лидеры двух стран даже не разговаривали по телефону. Российский президент ранее не стал поздравлять Зеленского с избранием на пост президента Украины.
Во время прямой линии Путин и сам предлагал Зеленскому преступить к переговорам: «Шаги навстречу — это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», — заявлял Путин. Он также выражал недоумение в связи с тем, что Зеленский отказывается говорить с представителями ДНР и ЛНР. Российский президент отмечал, что в современной истории не было конфликтов, которые решались бы без переговоров участвующих сторон.
Зеленский после инаугурации не раз говорил, что его цель — принести мир на Украину дипломатическими средствами. Однако в июне он заявил, что Киев пока не готов начать прямой диалог с Донецком и Луганском. Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild накануне визитов в Германию и Францию, что согласен на переговоры в минском формате и обсуждение условий прекращения огня.
Украинский президент также утверждал, что в любом случае начнет переговоры с Путиным со слов о том, что Донбасс и Крым являются украинскими территориями. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что о намерении так начать беседу в Кремле знают: «Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса», — отмечал Песков. Он также добавлял, что по Крыму «уже особо и говорить нечего». Песков отмечал, что Путин всегда начинает общение с «правильных фраз» и встреча с Зеленским не будет исключением.
Зеленский уже совершил ряд поездок, чтобы пояснить европейским лидерам свою позицию по Донбассу и обсудить меры поддержки с их стороны. В частности, он посетил Брюссель, где встретился с руководством Евросоюза, а также позже провел переговоры с Макроном и Меркель.
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