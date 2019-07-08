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12:50 (мск), источник: Ведомости

Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму и Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину приехать в Минск на переговоры при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Терезы Мэй. Об этом он сообщил в Facebook.

Источник: Администрация Президента Украины

«Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе», — заявил Зеленский. Он выразил надежду на то, что белорусский президент Александр Лукашенко будет готов предоставить площадку для диалога.

Путин пока не встречался с Зеленским, лидеры двух стран даже не разговаривали по телефону. Российский президент ранее не стал поздравлять Зеленского с избранием на пост президента Украины.

Во время прямой линии Путин и сам предлагал Зеленскому преступить к переговорам: «Шаги навстречу — это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», — заявлял Путин. Он также выражал недоумение в связи с тем, что Зеленский отказывается говорить с представителями ДНР и ЛНР. Российский президент отмечал, что в современной истории не было конфликтов, которые решались бы без переговоров участвующих сторон.

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Зеленский после инаугурации не раз говорил, что его цель — принести мир на Украину дипломатическими средствами. Однако в июне он заявил, что Киев пока не готов начать прямой диалог с Донецком и Луганском. Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild накануне визитов в Германию и Францию, что согласен на переговоры в минском формате и обсуждение условий прекращения огня.

Украинский президент также утверждал, что в любом случае начнет переговоры с Путиным со слов о том, что Донбасс и Крым являются украинскими территориями. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что о намерении так начать беседу в Кремле знают: «Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса», — отмечал Песков. Он также добавлял, что по Крыму «уже особо и говорить нечего». Песков отмечал, что Путин всегда начинает общение с «правильных фраз» и встреча с Зеленским не будет исключением.

Зеленский уже совершил ряд поездок, чтобы пояснить европейским лидерам свою позицию по Донбассу и обсудить меры поддержки с их стороны. В частности, он посетил Брюссель, где встретился с руководством Евросоюза, а также позже провел переговоры с Макроном и Меркель.

Россия: Нужна политическая воля со стороны правительства Украины — Путин о Донбассе
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