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13:26 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле назвали слова телеведущего о Путине большим позором для грузин

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — В Кремле назвали позором для грузинского народа оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина от грузинского журналиста Георгия Габуния.

Источник: Reuters

«Что касается конкретно упомянутых вами оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, такое поведение, «будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения, или будь оно последствием абсолютного безумия, но, конечно же, это недостойно грузинского народа».

Пресс-секретарь президента отметил, что грузинский народ имеет очень давнюю историю и богатейшие культурные традиции. «Конечно, то, что произошло, — это большой позор для грузин», — добавил он.

В то же время, по словам Пескова, в Кремле отметили тот факт, что все руководство Грузии осудило действия грузинского журналиста.

В воскресенье, 7 июля, телеведущий Георгий Габуния в прямом эфире оппозиционной телекомпании «Рустави 2» выступил с оскорбительными высказываниями в адрес Путина. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе усмотрели в словах журналиста провокацию и осудили их.

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