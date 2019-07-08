В Кремле назвали слова телеведущего о Путине большим позором для грузин

«Что касается конкретно упомянутых вами оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, такое поведение, «будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения, или будь оно последствием абсолютного безумия, но, конечно же, это недостойно грузинского народа».
Пресс-секретарь президента отметил, что грузинский народ имеет очень давнюю историю и богатейшие культурные традиции. «Конечно, то, что произошло, — это большой позор для грузин», — добавил он.
В то же время, по словам Пескова, в Кремле отметили тот факт, что все руководство Грузии осудило действия грузинского журналиста.
В воскресенье, 7 июля, телеведущий Георгий Габуния в прямом эфире оппозиционной телекомпании «Рустави 2» выступил с оскорбительными высказываниями в адрес Путина. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе усмотрели в словах журналиста провокацию и осудили их.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.