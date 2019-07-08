Украинский канал отменил телемост с «Россией 1»

Отмечается, что ряд политических партий начал «массированную информационную атаку» в отношении организации. По мнению сотрудников, подобные действия возвращают Украину «во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы».
«В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера — и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких», — говорится в сообщении.
Представители телеканала подчеркнули, что намеревались организовать площадку «для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей». Они подчеркнули, что желают Украине мира, но «есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно». Ведущими телемарафона должны были стать Андрей Малахов и Мария Ситтель.
«Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, и поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ», — заявили журналисты.
Ранее 8 июля временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов направил президенту Владимиру Зеленскому запрос на проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны в связи с инициативой проведения телемоста между Россией и Украиной. В ведомстве также напомнили телеканалам о возможных санкциях за проведение «антиукраинской информационной кампании».
В свою очередь глава государства назвал телемарафон дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря.
Вечером 7 июля российский ведущий Киселев анонсировал прямой телемост «Надо поговорить» между Россией и Украиной. Проект планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne.
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