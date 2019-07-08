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13:44 (мск), источник: Ведомости

Госдума предложит ввести запрет на импорт в Россию грузинского вина и «Боржоми»

На заседании Совета Госдумы в понедельник будет обсуждаться возможный запрет на импорт в Россию грузинских вин и воды из Грузии, сообщил на странице в Facebook вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Кроме того, Госдума будет предлагать запрет на денежные переводы из России в Грузию.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

«Недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа», — отметил Неверов.

В понедельник, 8 июля вступил в силу указ президента Владимира Путина о приостановке авиасообщения между Россией и Грузией. Поводом для запрета стали акции протеста у здания грузинского парламента в Тбилиси, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия.

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Помимо этого, в воскресенье, 7 июля, телеведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния допустил нецензурные оскорбительные высказывания в адрес Путина. Власти Грузии, в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе, осудили выступление Габунии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал оскорбления позором для грузин, а спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ситуация в Грузии продолжает ухудшаться. «В таком неприемлемом поведении нет ничего удивительного, поскольку действия радикалов направляются Госдепартаментом США и их марионеткой Михаилом Саакашвили, которые давно сделали русофобию основой всей своей политической деятельности», — сказал Володин.

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Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Контроль за грузинским вином и водой

Роспотребнадзор запрашивал у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в продаже, писал «Коммерсантъ» в конце июня. Источники газеты сообщали, что это может быть связано с подготовкой России к введению запрета на поставки вина из Грузии. Данные о доле грузинских вин собирает Минсельхоз, утверждал изданию топ-менеджер крупной продуктовой компании.

В «Ашане» «Коммерсанту» сообщили, что грузинские вина занимают не более 8% категории. Доля грузинских вин в сетях магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» составляет около 5−6,5%, в «Ленте» — 9% ассортимента. Согласно данным минсельхоза Грузии, в прошлом году страна экспортировала 64,7 млн л вина, из них 40 млн — в Россию. По данным Федеральной таможенной службы России, из Грузии поставлено в Россию 38 млн л алкоголя.

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Позже Роспотребнадзор заявил, что усилит контроль за качеством поступаемого из Грузии алкоголя, но как именно, не уточнил. Усиление связано с тем, что с 2014 по 2018 г. количество некачественной алкогольной продукции из Грузии увеличилось почти втрое и составило 203 000 л, констатировало ведомство. Согласно данным Национального агентства вина минсельхоза Грузии, в 2018 г. страна экспортировала 64,7 млн л вина, из них 40 млн — в Россию. По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС), из Грузии поставлено 38 млн л.

Последний раз Роспотребнадзор запрещал импорт грузинских вин и минеральной воды «Боржоми» в 2006 г. Тогда причиной запрета ведомство называло не соответствие нормам санитарной безопасности. После запрета грузинское вино и вода вернулись на российский рынок только через семь лет.

Производством «Боржоми» занимается крупнейший производитель бутилированной воды в Евразии — IDS Borjomi. Компания управляет девятью заводами в России, на Украине и в Грузии. Структуры «Альфа-групп» купили контрольный пакет IDS Borjomi в 2013 г. В России группа имеет представительство. В портфель IDS Borjomi Russia входят такие бренды, как «Боржоми», «Святой источник», «Эдельвейс».

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