Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Видео с исчезающими под мостом машинами взорвало соцсети
Как носить винтаж в 80 лет и выглядеть моложе
Женщина похудела на 270 килограммов
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Ждать ли россиянам нового скачка цен на бензин Истек срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен
Экс-глава «Магнита» рассказала о «стеклянном потолке» для женщин
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
"Покойник" ожил во время похорон: финал трагедии в больнице
Хоронить будут по-новому: кладбища не нужны
Рождаемость в России упала до 10-летнего минимума
Омбудсмен рассказала о результатах обследования избитой девочки
Мария Порошина вышла в свет в наряде с внушительным декольте
Наталья Подольская умилила фанатов снимком без косметики
Как Виктория Бекхэм превратила Дэвида из футболиста в поп-звезду
Попова и Бубку обвинили в получении взятки
Назад в СССР: ковер на стене превращается в модный тренд
За МКАД заметили признаки появления гетто
Фоторепортажи
8Самые экстремальные поселения на планете
16Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
15:09 (мск), источник: Интерфакс

Украина возбудила дело о покушении на госизмену из-за планов телемоста с РФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировано производство о покушении на госизмену из-за планов украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом.

Источник: Reuters

Об этом Луценко написал на своей странице в фейсбуке.

Новость
Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму и Донбассу

По его словам, все причастные — от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс — вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов, написал Луценко.

Ранее стало известно, что 12 июля телеканал NewsOne собирался провести телемост с каналом «Россия 24», вещание которого на территории Украины запрещено. Идея программы под названием «Надо поговорить» состояла в проведении диалога между простыми украинцами и россиянами. Предполагалось, что вести шоу должны были Андрей Малахов и Мария Ситтель.

Эту инициативу, однако, осудили власти Украины. Президенту страны Владимиру Зеленскому даже предложили собрать по этому поводу экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Позднее на сайте NewOne появилось заявление об отмене телемоста с Россией из-за угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких.

Зеленский предложил Путину переговоры по Крыму и Донбассу
Российская гандболистка погибла в Польше
Песков назвал слова телеведущего о Путине позором для грузин
Когда уйдет затяжной циклон и вернет в Россию лето
Олимпийская чемпионка из России объявила о завершении карьеры
Как проходила самая масштабная стройка XX века (фото)
Здоровье
Водка страшнее героина Глобальная комиссия по наркополитике призывает к пересмотру классификации наркотических веществ ООН.
Hi-Tech
Будет ли новый российский танк лучше американского? И что мы знаем о «Спруте»?
Кино
Звезда «Не родись красивой» напугала поклонников фото в гриме Юлия Такшина показала в сети снимок с синяками, сделанный на съемках
Авто
Жители российского города ополчились на одного водителя Автомобилисты уверены, что мужчина специально провоцирует их на обгон через две сплошных, а затем отправляет видео с нарушением в ГИБДД
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Популярные темы на «Детях»
Усыновление ребенка одиноким мужчиной 249
В школах хотят полностью запретить мобильники 244
Длинная швеннингская ночь. 171
Бешеная бабка и детская площадка 156
Леди
Как носить винтаж в 80 лет и выглядеть моложе Нинэль Тимирязева работает корректором в Леди Mail.ru вот уже семь лет. В 81 год этой женщине удается не только поражать коллег своей активностью, но и своим стилем
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь