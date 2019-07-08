15:09 (мск), источник: Интерфакс
Украина возбудила дело о покушении на госизмену из-за планов телемоста с РФ
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировано производство о покушении на госизмену
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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировано производство о покушении на госизмену
Об этом Луценко написал на своей странице в фейсбуке.
По его словам, все причастные — от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс — вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов, написал Луценко.
Ранее стало известно, что 12 июля телеканал NewsOne собирался провести телемост с каналом «Россия 24», вещание которого на территории Украины запрещено. Идея программы под названием «Надо поговорить» состояла в проведении диалога между простыми украинцами и россиянами. Предполагалось, что вести шоу должны были Андрей Малахов и Мария Ситтель.
Эту инициативу, однако, осудили власти Украины. Президенту страны Владимиру Зеленскому даже предложили собрать по этому поводу экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Позднее на сайте NewOne появилось заявление об отмене телемоста с Россией