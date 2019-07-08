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18:00 (мск), источник: RNS

На Украине заявили о связи владельцев украинского NewsOne с Промсвязьбанком

Служба безопасности Украины (СБУ) и Генпрокуратура страны (ГПУ) выявили связь между владельцами украинского телеканала NewsOne и российским Промсвязьбанком, заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко в своем Facebook.

Источник: РИА "Новости"

«СБУ и ГПУ добыли информацию о том, что одно и то же физическое лицо является руководителем кипрских юридических кампаний — бенефициарных владельцев украинского телеканала ''Ньюз Ван'' и российского ОАО ''Промсвязьбанк'', который является уполномоченным банком для финансирования и обслуживания государственного оборонного заказа страны-агрессора», — написал Луценко.

По его словам, эта информация является окончательной для созыва Совбеза Украины и введения санкций против телеканала NewsOne, «связанного с терроризмом». Санкции предполагают аннулирование лицензии, запрет пользования радиочастотным ресурсом страны и прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Ранее Луценко сообщил, что ГПУ возбудила дело о «покушении на госизмену» в связи с ранее анонсированным телемостом между телеканалами NewsOne и «Россия 1». Телемост «Надо поговорить» был запланирован на 12 июля на 18:00. В нем должны были принять участие граждане обеих стран.

8 июля основатель националистического полка «Азов» и народный депутат Украины Андрей Билецкий дал президенту страны Владимиру Зеленскому сутки на то, чтобы ответить на планы канала NewsOne провести телемост между Россией и Украиной, сообщало УНИАН. Вскоре после этого Зеленский записал видеобращение, в котором заявил об опасности проведения такого телемоста. По словам украинского лидера, телемост якобы нацелен на то, чтобы разделить украинцев на два лагеря в преддверии выборов в Верховную раду, которые пройдут 21 июля.

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