Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Видео с исчезающими под мостом машинами взорвало соцсети
57-летняя Тамара Гвердцители заметно похудела
Женщина случайно родила чужих детей
У Путина не будет преемника
Российская молодежь погрязла в ипотечных долгах
Регионы РФ с самыми дорогими услугами ЖКХ В Подмосковье услуги ЖКХ одни из самых дорогих в России.
Экс-глава «Магнита» рассказала о «стеклянном потолке» для женщин
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
84-летняя Софи Лорен в инвалидной коляске замечена на съемках
Дочь Дмитрия Маликова проходит практику на «Первом канале»
От США до Крыма: где звезды отдыхают с детьми (фото)
Названы способы сохранить брак на долгие годы
Дочь Веры Брежневой показала красавца-бойфренда
Светлана Лобода изменилась до неузнаваемости
Врач обнаружил в горле пациентки живую пиявку
Что провоцирует развитие слабоумия
Назад в СССР: ковер на стене превращается в модный тренд
Квартиры россиян резко выросли в цене
Фоторепортажи
16Как создавали легендарный БАМ
16В Шереметьево затопило дорогу к аэропорту
18:27 (мск), источник: Ведомости

Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы

Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца.

Об этом сообщила пресс-служба телекомпании «Рустави 2», где работает Габуния. Соответствующее решение приняла саморегулирующая комиссия телекомпании. Решение комиссии касаются всех передач, которые готовит или ведет журналист на телеканале.

Инцидент произошел 7 июля. Габуния в своей передаче «Постскриптум» выступил с оскорблениями в адрес Путина, использовав нецензурную лексику. Руководство «Рустави-2» принесло извинения за высказывания Габунии. Телеведущий нарушил стандарты канала, подчеркивалось в официальном заявлении.

Власти Грузии, в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе, осудили его выступление. Высказывания телеведущего осудили также в Кремле и МИД России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес российского лидера позором для грузин.

Члены совета Госдумы предложили привлечь грузинского журналиста к уголовной ответственности и добиваться его экстрадиции в Россию.

Госдума 8 июля также призвала запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы в эту страну, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. С соответствующей просьбой депутаты обратятся к парламенту 9 июля. «Недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа», — объяснил вице-спикер нижней палаты парламента, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Следите за развитием темы Проблемы в отношениях России и Грузии
 «Шереметьево» начало платить грузчикам от 200 000 рублей в месяц
Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Умер исполнитель песни в «Офицерах» Владимир Златоустовский
Стала известна цена нового российского лимузина Aurus
Медведев пошутил про своих замов в отпусках
Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
Как проходила самая масштабная стройка XX века (фото)
Здоровье
Водка страшнее героина Глобальная комиссия по наркополитике призывает к пересмотру классификации наркотических веществ ООН.
Hi-Tech
Будет ли новый российский танк лучше американского? И что мы знаем о «Спруте»?
Кино
7-летняя дочь Пересильд и Учителя снимется в фильме про Цоя В новой ленте автора «Матильды» заняты также Паулина Андреева и Евгений Цыганов
Авто
Жители российского города ополчились на одного водителя Автомобилисты уверены, что мужчина специально провоцирует их на обгон через две сплошных, а затем отправляет видео с нарушением в ГИБДД
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Популярные темы на «Детях»
Длинная швеннингская ночь. 171
А что у вас на заставке телефона/компа? 159
Стихи 108
Беременным, чуствительным и со слабым сердцем не заходить и не читать. Тема о покойниках 96
Леди
Как носить винтаж в 80 лет и выглядеть моложе Нинэль Тимирязева работает корректором в Леди Mail.ru вот уже семь лет. В 81 год этой женщине удается не только поражать коллег своей активностью, но и своим стилем
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь