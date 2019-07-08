Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Видео с исчезающими под мостом машинами взорвало соцсети
Светлана Лобода изменилась до неузнаваемости
Совет отказаться от сливочного масла назвали вредным
Странное поведение Зеленского обсуждают в Сети
Российская молодежь погрязла в ипотечных долгах
«Это словно наркотик»: как россияне живут в кредитЧто такое жизнь в долг по-русски и кто зарабатывает на кредитном буме
Стала известна причина побега жены дубайского шейха
Как выглядит самая красивая бабушка мира
7-летняя дочь Пересильд и Учителя снимется в фильме про Цоя
Звезда «Не родись красивой» напугала поклонников фото в гриме
Женщина случайно родила чужих детей
Перемены в имидже дочки Алсу вызвали неоднозначную реакцию в сети
При крушении вертолета погиб миллиардер и его дочь
Украина может начать осваивать Арктику
Водка страшнее героина
8 способов понять, что человек для вас опасен
Как выглядят самые агрессивные города России: фото
Реновация взвинтит цены на жилье
Фоторепортажи
16Как создавали легендарный БАМ
16В Шереметьево затопило дорогу к аэропорту
18:42 (мск), источник: РИА Крым

Зеленский поставил условия для снятия экономической блокады с Донбасса

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса. И добавил, что рассчитывает закончить конфликт на юго-востоке страны в течение года.

Источник: РИА "Новости"

«Все в ближайшее время можно вернуть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях.. Эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украину. Но это возможно сделать единственным “оружием” — это дипломатия», — заявил Зеленский.

Президент Украины также заверил, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры по обмену пленными.

«Проблема в том, что списки не совпадают с обеих сторон. Я верю, что все стороны хотят остановить войну и мы найдем выход и из этой ситуации», — сказал Зеленский и добавил, что уже разведены войска возле Станицы Луганской, что свидетельствует о постепенном прекращении огня.

 В Крыму оценили идею советника Зеленского возобновить подачу воды
'Зеленский не справляется': почему украинские военные стреляют друг в друга
Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Умер исполнитель песни в «Офицерах» Владимир Златоустовский
Стала известна цена нового российского лимузина Aurus
Медведев пошутил про своих замов в отпусках
Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
Как проходила самая масштабная стройка XX века (фото)
Здоровье
Водка страшнее героина Глобальная комиссия по наркополитике призывает к пересмотру классификации наркотических веществ ООН.
Hi-Tech
Будет ли новый российский танк лучше американского? И что мы знаем о «Спруте»?
Кино
7-летняя дочь Пересильд и Учителя снимется в фильме про Цоя В новой ленте автора «Матильды» заняты также Паулина Андреева и Евгений Цыганов
Авто
Жители российского города ополчились на одного водителя Автомобилисты уверены, что мужчина специально провоцирует их на обгон через две сплошных, а затем отправляет видео с нарушением в ГИБДД
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Дети
Женщина случайно родила чужих детей Из-за путаницы в клинике, женщине подсадили эмбрионы, принадлежащие двум другим парам
Леди
Как носить винтаж в 80 лет и выглядеть моложе Нинэль Тимирязева работает корректором в Леди Mail.ru вот уже семь лет. В 81 год этой женщине удается не только поражать коллег своей активностью, но и своим стилем
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь