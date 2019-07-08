Зеленский поставил условия для снятия экономической блокады с Донбасса

«Все в ближайшее время можно вернуть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях.. Эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украину. Но это возможно сделать единственным “оружием” — это дипломатия», — заявил Зеленский.
Президент Украины также заверил, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры по обмену пленными.
«Проблема в том, что списки не совпадают с обеих сторон. Я верю, что все стороны хотят остановить войну и мы найдем выход и из этой ситуации», — сказал Зеленский и добавил, что уже разведены войска возле Станицы Луганской, что свидетельствует о постепенном прекращении огня.