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8 июля, источник: РИА Новости

В Госдуме осудили антироссийские провокации в Грузии

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии, говорится в проекте заявления нижней палаты парламента, опубликованного в электронной базе данных ГД.

Источник: Reuters

«Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений», — говорится в проекте заявления Думы о возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии.

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В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» на «Рустави 2» с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил.

В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.

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