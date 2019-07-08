22:55 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Телемост России и Украины протянули до госизмены
Какой скандал разгорелся вокруг канала NewsOne
Попытка организовать телемост между Россией и Украиной обернулась скандалом. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении сотрудников телеканала NewsOne. Их обвиняют в покушении на госизмену. Ранее руководство канала отменило телемост Киева с Москвой
Все причастные к организации телемоста — от владельца канала до ведущего NewsOne — вызваны на допрос, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Активы канала также могут арестовать. В свою очередь, спикер Верховной рады Андрей Парубий пригрозил законодательно запретить телемосты между Киевом и Москвой: «Мы договорились с комитетом по вопросам свободы слова, что подготовим законопроект, который сделает невозможным телемосты между Украиной и Россией. Мы рассмотрим документ 11 июля. Я надеюсь, что все депутаты будут на местах. Я хочу призвать Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на грубое нарушение законов, а также призываю Нацсовет по телевидению немедленно рассмотреть вопрос о лишении антиукраинского СМИ лицензии на вещание. Телемост проводить не нужно — это информационная атака, которую мы должны отбить».
Последний телемост между странами прошел в 2014 году.
Через две недели, 21 июля, на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. Канал NewsOne входит в медиахолдинг главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, поэтому за конфликтом вокруг телемоста может скрываться внутриполитическая борьба, считает глава киевского Центра политического и экономического анализа Александр Кава: «Телемост показал бы определенную позицию, которая сейчас не так широко представлена в украинском информационном пространстве, и, соответственно, каждая из сторон пыталась бы его интерпретировать в свою пользу.
Например, тот же “Оппозиционный блок” и его лидеры выступают за конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией, за поиск
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что конечный бенефициар NewsOne — кипрская компания, связанная с российским Промсвязьбанком. В свою очередь, российский холдинг ВГТРК предложил вместо телемоста с украинским NewsOne провести программу «Надо поговорить» в московской студии 12 июля.
Елена Иванова
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