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02:44 (мск), источник: Daily Storm

«Мразь и подонок!»: Кадыров резко осудил телеведущего Габунию за брань в адрес Путина

Глава Чечни считает, что грузинский журналист оскорбил не только президента РФ, но и всех россиян в целом.

Источник: РИА "Новости"

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» Георгия Габунию, оскорбившего в прямом эфире президента РФ Владимира Путина. Кадыров назвал журналиста мразью и подонком, урожденным трусом и позором народа Грузии. По мнению Кадырова, Габуния оскорбил не только Путина, но и всех в россиян в целом. Чеченский лидер призвал ввести в отношении Грузии самые жесткие санкции.

«Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала “Рустави-2” Георгия Габунию. Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния — урожденный трус и бесполое существо. Это — позор грузинского народа и Грузии», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни также заявил, что такой поступок не был продиктован самостоятельным решением Габунии, а был запланирован руководством телеканала.

Все произошло, как и было задумано телеканалом, а возможно, и за стенами «Рустави-2». Иначе Габуния был бы отключен от прямого эфира на первых же секундах.
Рамзан Кадыров

По его словам, инцидент следует расценивать «в качестве тщательно спланированной мерзкой акции со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны».

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«Оскорбление нанесено не президенту России, а российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности», — также подчеркнул Кадыров. Он потребовал извинений от президента и премьер-министра Грузии, возбуждения уголовного дела против Габунии, а также введения самых жестких санкций в отношении республики.

«В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габунию нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил», — резюмировал Кадыров.

7 июля Габуния в эфире своей авторской программы «Постскриптум» начал нецензурно ругаться в адрес Путина. Помимо президента РФ, он также оскорбил память его покойных родителей.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «абсолютно неприемлемыми» оскорбления в адрес главы государства. Поступок Габунии также осудила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Поведение грузинского журналиста подвергло критике и руководство этой республики. 8 июля стало также известно, что Габунию отстранили от работы на два месяца.

Роман Чугуевский

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