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00:28 (мск), источник: Коммерсантъ

В Тбилиси проходят несколько акций протеста

В Тбилиси у здания парламента между участниками двух разных акций протеста — против «российской оккупации» и против ЛГБТ-сообщества — произошли столкновения.

Как сообщает местный телеканал «Рустави-2», протестующие начали забрасывать друг друга бутылками: в результате столкновений один участник был ранен в голову, два человека задержаны.

Площадь у здания грузинского парламента с самого утра занята протестующими, передает «Интерфакс». Несмотря на разделяющий две разные акции протеста кордон полиции, столкновений избежать не удалось. Несколько человек после столкновений были выведены с площади силами правопорядка.

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Параллельно с акциями в центре Тбилиси, в другой части города, около здания телеканала «Рустави-2», также прошел митинг. Участники протеста требовали смены руководства телеканала и немедленного увольнения ведущего Гиоргия Габунии, позволившего себе оскорбление и мат в адрес президента РФ Владимира Путина в эфире.

По мнению собравшихся, такое поведение ведущего разжигает конфликт с Россией.
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Как сообщил ТАСС, несмотря на относительно мирную акцию протеста у здания телеканала, его генеральный директор Ники Гварамия обратился к МВД с просьбой усилить присутствие правоохранительных сил. По мнению господина Гварамия, протестующие могут прорвать кордон и ворваться в здание телеканала.

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