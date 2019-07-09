00:28 (мск), источник: Коммерсантъ
В Тбилиси проходят несколько акций протеста
В Тбилиси у здания парламента между участниками двух разных акций протеста — против «российской оккупации» и против
Как сообщает местный телеканал «Рустави-2», протестующие начали забрасывать друг друга бутылками: в результате столкновений один участник был ранен в голову, два человека задержаны.
Площадь у здания грузинского парламента с самого утра занята протестующими, передает «Интерфакс». Несмотря на разделяющий две разные акции протеста кордон полиции, столкновений избежать не удалось. Несколько человек после столкновений были выведены с площади силами правопорядка.
Параллельно с акциями в центре Тбилиси, в другой части города, около здания телеканала «Рустави-2», также прошел митинг. Участники протеста требовали смены руководства телеканала и немедленного увольнения ведущего Гиоргия Габунии, позволившего себе оскорбление и мат в адрес президента РФ Владимира Путина в эфире.
Как сообщил ТАСС, несмотря на относительно мирную акцию протеста у здания телеканала, его генеральный директор Ники Гварамия обратился к МВД с просьбой усилить присутствие правоохранительных сил. По мнению господина Гварамия, протестующие могут прорвать кордон и ворваться в здание телеканала.